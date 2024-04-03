Также сообщается об очередной атаке на энергетическую инфраструктуру Украины

В ночь со 2 на 3 апреля Воздушно-Космические Силы провели новые ракетно-дроновые удары по военным объектам в тыловой зоне и прилегающим к линии боевого соприкосновения районам. Среди пораженных целей отмечаются базы размещения подразделений ВСУ, ГУР и пограничной службы в Сумах. Согласно последним данным, по итогам этих ударов украинские формирования понесли значительные потери, включая часть отрядов, принимавших участие в попытках проникновения на территорию Российской Федерации и обстрелах Белгорода и его области.

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В ряде районов Николаевской и Кировоградской областей раздались мощные взрывы. Согласно информации, в Кировоградской области с использованием ударных беспилотников "Герань" был поражен один из объектов энергетической инфраструктуры, используемый войсками Киева. Также поражения не миновала и инфраструктура в Днепропетровской области

С точными ударами фугасными авиабомбами с УМПК были уничтожены военная техника и живая сила украинских войск в Константиновке - на захваченной украинскими военными части территории ДНР. Российская армия приближается к этому городу, наступление продолжается в направлении Часов Яра, расстояние до окраины которого составляет менее 600 м.

Кроме того, зафиксированы удары по опорным пунктам и укреплениям на правом берегу Днепра в Херсонской области. Поражен пункт дислокации Вооруженных Сил Украины в Херсоне.