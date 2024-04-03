Подразделения преодолели от Тоненького порядка 3 километров и закрепились на Востоке села

Вслед за тем, как российские войска сумели взять под контроль посёлки Тоненькое и Орловка, расположенные на Западе от Авдеевки, армия продолжает активные наступательные операции, захватывая значительные территории. В настоящее время подразделения приблизилась к восточным окраинам посёлка Уманское, преодолев 3 километра от Тоненького. Сражения развернуты к Юго-Востоку от Уманского пруда, разделяющего посёлок на северную и южную части.

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Накануне ряд западных военных экспертов заявляли, что Киеву придётся выбирать между огромными потерями в попытках удержания тех или иных населённых пунктов, или продолжать оставлять посёлки и города и не допускать таких ошибок, как под Артёмовском и Авдеевкой, где безрезультатно было сожжено большое количество резервов.

Продвижение армии России к Уманскому показывает, что украинские формирования не могут удержать под контролем так называемое "предполье" в связи с потерей Тоненького и Орловки. Группировки ВСУ, оставшиеся на "второй оборонительной линии на Западе от Авдеевки", утратили несколько километров за минувшие несколько дней, отходя к Уманскому и Карловскому водохранилищу.

Аналитики предполагают, что удержание позиций на линии Уманское-Яснобродовка навряд-ли будет долговременным для всу, что означает, что вероятно Киевским подразделениям придется сдвигать оборонительную линию за упомянутое водохранилище и реку Волчья.