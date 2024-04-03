Таинственный цилиндрический объект пробил крышу и два этажа здания

Таинственный цилиндрический объект столкнулся с крышей дома в неаполе, штат Флорида, в прошлом месяце, прошив два этажа и чуть не задев человека внутри. Владелец дома пытается найти ответы и подозревает, что обломки могли прилететь с Международной космической станции.

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В сообщении от 7 марта в бюллетене по безопасности Европейского космического агентства предупреждалось, что девять отработавших аккумуляторов с МКС общим весом в 2,6 тонн - вот-вот войдут в атмосферу. Этот мусор вращался вокруг Земли с начала 2021 года, перемещаясь по орбите и постепенно распадаясь.

Большая часть обломков, как оказалось, попала в океан, но они также достигли Мексики, Флориды, Центральной Европы и Ближнего Востока. Хотя агентство предупреждало о возможности нанесения ущерба от частей обломков при возвращении, вероятность травмы оценивалась как "очень низкая".

Окончательное время столкновения было рассчитано с 18:30 до 20:08 по гринвичскому времени. Астроном Джонатан Макдауэлл сообщил о столкновении в 19:29 по Гринвичу между Мексиканским заливом и Кубой. Житель Неаполя, Алехандро Отеро, сфотографировал металлический цилиндр, который пробил его крышу и два этажа в тот день. Удача в том, что никто не пострадал, хотя инцидент настолько близко от дома вызвал некий дискомфорт.

Камера Nest Отеро зафиксировала звук удара в 19:34 по Гринвичу - всего в 5 минут после времени, установленного Макдауэллом. Власти не подтвердили, что объект принадлежал МКС. Это уже второй случай за несколько недель, когда ЕКА сообщает о неуправляемом возвращении космического мусора.

В феврале официальные лица подтвердили падение спутника, который находился на медленно распадающейся орбите с 2011 года. Хотя риск повреждения космическими обломками не равен нулю, возвращение их на Землю является более безопасным вариантом по сравнению с их оставлением в космосе, где они могут спровоцировать появление еще большего количества мусора и угрожать будущим космическим миссиям. Отеро убежден, что космические агентства должны предпринять дополнительные меры для обеспечения полной деградации обломков в атмосфере.