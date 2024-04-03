Новые беспилотные аппараты должны будут выявлять ударные дроны противника и поражать их в небе

Дроны давно стали ключевым средством уничтожения бронированной техники и живой силы на поле боя, их количество постоянно возрастает, а текущие методы защиты от подобного оружия уже не эффективны. В связи с этим активно идет разработка перспективных средств нейтрализации беспилотных летательных аппаратов, включая использование других дронов. Таким образом, беспилотники должны стать способом борьбы с другими беспилотниками.

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В Российской Федерации ведётся разработка специальных беспилотных перехватчиков с автоматическими системами наведения, способных обнаруживать и сбивать дроны противника с помощью кинетических средств. Подобные комплексы предполагается использовать в качестве защитного средства объектов критической инфраструктуры в глубоком тылу.

Основным трендом является разработка точных кинетических средств перехвата. На данный момент несколько компаний-разработчиков ведут работу над различными средствами, и уже есть команды, которые сумели существенно продвинуться к реализации скоростных дронов-перехватчиков с автоматическими системами наведения, сообщает директор агентства "НПЦ "Ушкуйник" Алексей Чадаев.

Дроны-перехватчики находятся в режиме ожидания и при выявлении воздушной цели атакуют ее без участия оператора, используя искусственный интеллект для обнаружения и наведения. Способ уничтожения цели зависит от конструкции дрона, это может быть таран, сетка и другие методы, но не ракеты и так далее. Тема этого развития сейчас находится в центре внимания.