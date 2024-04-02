Авторитетный инсайдер и аналитик Haitong International Securities Джефф Пу раскрыл некоторые подробности о будущих беспроводных наушниках Apple

Сообщается, что компания Apple планирует выпустить модель AirPods начального уровня к концу текущего года. Также известно, что она активно работает над обновленными AirPods Max, которые могут появиться на рынке в четвертом квартале 2024 года.

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По данным аналитика Haitong International Securities и инсайдера Apple Джеффа Пу, новые недорогие наушники от Apple будут называться AirPods Lite и будут производиться в Индии под руководством дочерней компании Foxconn. Ожидается, что они появятся в продаже позднее в этом году. Пу также утверждает, что обновленные AirPods Max будут выпущены в конце 2024 года.

Аналитическая записка Пу соответствует информации из ранее опубликованного отчета журналиста Bloomberg Марка Гурмана, где указывалось, что Apple намерена представить две новые модели AirPods уже этой осенью. По словам Гурмана, одна из новых моделей будет базовой, а другая - среднего класса. Предполагается, что обе модели получат обновленный чехол для зарядки с портом USB-C, но более премиальная версия также будет оснащена активным шумоподавлением и функцией отслеживания местоположения с помощью Find My.

Отчет Bloomberg также утверждает, что AirPods четвертого поколения начнут массовое производство в мае, и Apple планирует выпустить от 20 до 25 миллионов устройств по всему миру. Новые модели будут заменять AirPods второго и третьего поколений в рамках стратегии модернизации линейки наушников Apple. В отчете также указывается, что будущие AirPods будут иметь модельные номера B768 (E) и B768 (M), где E обозначает "начальный уровень", а M - "средний уровень".