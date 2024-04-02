Стоимость твердотельных накопителей выросла на 23-28% и возможно продолжит расти дальше

Согласно отчету аналитической компании TrendForce о рынке IT, стоимость накопителей для клиентов выросли на 23-28% в первом квартале и ожидаются увеличение еще на 10-15% в текущем квартале, несмотря на снижение спроса на розничном рынке. Отчет также утверждает, что контрактные цены на флэш-накопители NAND могут подняться на 13-18% во втором квартале 2024 года, и предоставляет сравнительный анализ цены на различные продукты с NAND флэш-накопителями, включая мобильные NAND, твердотельные накопители для клиентов и предприятий, а также флэш-накопители 3D NAND.

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Цены для корпоративных клиентов на твердотельные накопители заметно увеличились в прошлом году, и этот тренд продолжается в 2024 году, с ростом на 15% только в четвертом квартале. В первом квартале текущего года цены повысились еще на 23-28%, параллельно с ростом цен на твердотельные накопители для клиентов. Ожидается, что в этом квартале цены на корпоративные твердотельные накопители вырастут на 20-25% из-за повышенного спроса от CSP в Северной Америке и Китае.

В отличие от корпоративного сегмента, твердотельные накопители для рядовых пользователей следуют более осторожной стратегии, с некоторыми OEM-производителями ПК сокращающими заказы во втором квартале 2024 года. Повышение цен, вероятно, будет стимулировать сокращение заказов во второй половине года. Тем не менее, контрактные цены на NAND флэш-память продолжат расти благодаря производителям, которые стремятся к повышению прибыли.

Сегмент мобильных NAND испытывает спрос на eMMC в основном от китайских брендов смартфонов, в то время как рынок UFS оптимистичен из-за увеличивающегося интереса в Индии и Юго-Восточной Азии. Это приведет к увеличению контрактных цен как на eMMC, так и на UFS на 10-15% во втором квартале 2024 года.