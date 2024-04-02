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Последний опрос Steam не принес хороших новостей для AMD. Процессоры компании уступили большую долю пользователей второй месяц подряд Intel, что является редким явлением. Также графический процессор RDNA 3 от AMD имеет меньше пользователей, чем у серии Nvidia RTX 4080 и дорогих RTX 4090.
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Март оказался успешным месяцем для новых графических карт Nvidia среднего и высшего класса. Семь из восьми лучших карт были представлены моделями RTX 3060/70 и RTX 4060/70, причем первое место заняла RTX 3060. В то время как карты RTX 4080 и 4090 показали либо небольшой прирост, либо отрицательную динамику, RTX 2070 и 2080 также продемонстрировали некоторый рост.
Самой популярной графической картой остается RTX 3060, увеличив свою долю пользователей на 0,75%. Результаты марта показывают, что пользователи отдают предпочтение новым картам серий 3000 и 4000, которые показывают рост, в отличие от старых моделей.
AMD продолжает оставаться в тени Nvidia. Самый популярный графический процессор RDNA 3, Radeon RX 7900 XTX, имеет долю пользователей лишь 0,34%, в то время как доля RTX 4080 составляет 0,80%, а RTX 4090 - 0,91%.
В прошлом месяце у AMD также были проблемы с процессорами. После достижения исторического пика доли пользователей в январе (34,25%), компания потеряла пользователей второй месяц подряд, снизив свою долю до 31,22%. Тем временем Intel продолжает увеличивать свою долю пользователей, приближаясь к отметке в 70%.
Среди других данных опроса можно отметить, что 8 ГБ RAM являются наиболее популярным объемом видеопамяти, а 16 ГБ - самым востребованным объемом оперативной памяти. Разрешение 1080p остается наиболее распространенным у пользователей мониторов, у большинства имеется шесть ядер CPU, а свободного места на диске у большинства от 100 до 249 ГБ.