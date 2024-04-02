Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Steam опубликовала результаты последнего опроса пользователей
AMD второй месяц подряд уступает своему главному конкуренты в лице Intel на рынке процессоров

реклама

  Последний опрос Steam не принес хороших новостей для AMD. Процессоры компании уступили большую долю пользователей второй месяц подряд Intel, что является редким явлением. Также графический процессор RDNA 3 от AMD имеет меньше пользователей, чем у серии Nvidia RTX 4080 и дорогих RTX 4090.

реклама

  Март оказался успешным месяцем для новых графических карт Nvidia среднего и высшего класса. Семь из восьми лучших карт были представлены моделями RTX 3060/70 и RTX 4060/70, причем первое место заняла RTX 3060. В то время как карты RTX 4080 и 4090 показали либо небольшой прирост, либо отрицательную динамику, RTX 2070 и 2080 также продемонстрировали некоторый рост.

  Самой популярной графической картой остается RTX 3060, увеличив свою долю пользователей на 0,75%. Результаты марта показывают, что пользователи отдают предпочтение новым картам серий 3000 и 4000, которые показывают рост, в отличие от старых моделей.

  AMD продолжает оставаться в тени Nvidia. Самый популярный графический процессор RDNA 3, Radeon RX 7900 XTX, имеет долю пользователей лишь 0,34%, в то время как доля RTX 4080 составляет 0,80%, а RTX 4090 - 0,91%.

  В прошлом месяце у AMD также были проблемы с процессорами. После достижения исторического пика доли пользователей в январе (34,25%), компания потеряла пользователей второй месяц подряд, снизив свою долю до 31,22%. Тем временем Intel продолжает увеличивать свою долю пользователей, приближаясь к отметке в 70%.

  Среди других данных опроса можно отметить, что 8 ГБ RAM являются наиболее популярным объемом видеопамяти, а 16 ГБ - самым востребованным объемом оперативной памяти. Разрешение 1080p остается наиболее распространенным у пользователей мониторов, у большинства имеется шесть ядер CPU, а свободного места на диске у большинства от 100 до 249 ГБ.

#amd #intel #nvidia #видеокарты #процессоры #steam #rtx
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

НАСА изменило траекторию астероида таким образом, что теперь он может столкнуться с Марсом
13
Танковый завод "Омсктрансмаш" работает над созданием новейшего танка Т-100
22
Подводная лодка США оснащается бесшумным магнитогидродинамическим приводом
6
Акции Tesla подешевели без малого на треть по причине сокращения объёма поставок
3
В Италии стартовало строительство самого широкого подводного тоннеля в Европе
+
Россия разрабатывает беспилотные подлодки для затопленных рудников
3
Владелец утерянного HDD с 8000 Bitcoin с командой кладоискателей совершает ночные набеги на свалку
5
В Windows 10 и 11 незаметно появилось новое приложение Microsoft Copilot
3
ASUS снизила стоимость ROG Ally до 299 долларов
7
После ухода из России Samsung Pay активизировались мошенники
+
Huawei Watch 4 Pro появится в новом красном цвете
+
В России выдали патент на ударный беспилотник с элементами ИИ, транспортируемый боевым самолетом
1
Российские бойцы улучшили бронирование трофейной украинской БМП-1У "Шквал"
+
ASRock выпустила новую низкопрофильную версию видеокарты AMD Radeon RX 550
+
«Росатом» поможет решить проблему «фенольного озера» в Бурятии
+
AMD представила процессоры Ryzen 5 7235H и Ryzen 7 7435H
+
"Ланцет" перед поражением техники ВСУ стал выполнять движение по сложной траектории
+
Times: ВСУ беззащитны перед ударами с воздуха, не в силах перехватить бомбы-планеры ВКС РФ
+
Джонсон: Установка модулей УМПК на бомбы ФАБ-3000 поможет разрушить мосты через Днепр
+
Представлен самый маленький смартфон - Nothing Phone (2a) micro
1

Популярные статьи

9 слишком дорогих и горячих процессоров, которые не стоит покупать в игровой ПК в 2024 году
107
Ровесник Большого взрыва объект GHZ2 может быть прародителем самой массивной галактики во Вселенной
2
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
261
Как правильно проверять батарейки мультиметром
23
Собираем ПК за 10К - мой личный опыт
98
"Дом у дороги" 2024 года - спорный ремейк культового фильма (небольшой субъективный обзор)
7
Феномен игровых консолей Sony PlayStation
26
Франция может не успеть подготовить Париж к Олимпиаде-2024
4
Итоги гоночного уик-энда 30-31 марта
+
GeForce RTX 2080 SUPER vs GeForce RTX 4080 SUPER – почему покупка флагмана никогда не окупится
29

Сейчас обсуждают

Aleksey Mulygin
22:58
Вся фишка в том, что ни Sony, ни Nintendo, ни Microsoft из России полностью не ушли из России. Они свернули свою маркетинговую деятельность, приостановили поставки игр и оборудования, а так же уволили...
В Липецке задержали пенсионера за взлом приставки Sony PlayStation 3
Reqder
22:56
Что-то мне подсказывает что диска там нет и никогда не было. А возможно его некто не выбрасывал а тупо украли... 🤣
Разработчик софта «МойОфис» снизил выручку на 43,8% и получил огромные убытки в 2023 году
ev_rus
22:56
Тут недавно стали обсуждать, когда вскрылось, сеть навальнят, всякой соросни, предателей, укр ципсо, говорили там определенные методички, зомбирование и пр. Но я общаясь давно с красной биомассой заду...
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
Николай Матаев
22:52
Нужна усиленная броня,чтобы был толк
Танковый завод "Омсктрансмаш" работает над созданием новейшего танка Т-100
PanzerK
22:49
Идиот... https://youtu.be/80guchXqz14
Блиц-обзор видеокарты nVidia GeForce 3 64Mb - легенда поколения
ev_rus
22:47
С чего ты взял что не в курсе. Как раз и возмущает, что 5700 Амд параша в Соньке5 на 5 лет остановила развитие графики тотально.
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
ev_rus
22:44
Потому что такие повальные проблемы только у тебя. Вот и обсуждаешь.
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
ev_rus
22:43
Мавзолей на 100 лет пора разбирать.
9 слишком дорогих и горячих процессоров, которые не стоит покупать в игровой ПК в 2024 году
ev_rus
22:42
В твоих фобских мечтах. У меня он в нагрузке игровой жрет 30-50 ватт. Охлаждается у меня в корпусе стандартно, на тихом режиме, кулер крутится на 40%, температуру в нагрузке я не видел выше 65-67 гр.
9 слишком дорогих и горячих процессоров, которые не стоит покупать в игровой ПК в 2024 году
32Влад32
22:42
Лишняя микроволновка?
Как правильно проверять батарейки мультиметром
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем