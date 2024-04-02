AMD второй месяц подряд уступает своему главному конкуренты в лице Intel на рынке процессоров

Последний опрос Steam не принес хороших новостей для AMD. Процессоры компании уступили большую долю пользователей второй месяц подряд Intel, что является редким явлением. Также графический процессор RDNA 3 от AMD имеет меньше пользователей, чем у серии Nvidia RTX 4080 и дорогих RTX 4090.

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Март оказался успешным месяцем для новых графических карт Nvidia среднего и высшего класса. Семь из восьми лучших карт были представлены моделями RTX 3060/70 и RTX 4060/70, причем первое место заняла RTX 3060. В то время как карты RTX 4080 и 4090 показали либо небольшой прирост, либо отрицательную динамику, RTX 2070 и 2080 также продемонстрировали некоторый рост.

Самой популярной графической картой остается RTX 3060, увеличив свою долю пользователей на 0,75%. Результаты марта показывают, что пользователи отдают предпочтение новым картам серий 3000 и 4000, которые показывают рост, в отличие от старых моделей.

AMD продолжает оставаться в тени Nvidia. Самый популярный графический процессор RDNA 3, Radeon RX 7900 XTX, имеет долю пользователей лишь 0,34%, в то время как доля RTX 4080 составляет 0,80%, а RTX 4090 - 0,91%.

В прошлом месяце у AMD также были проблемы с процессорами. После достижения исторического пика доли пользователей в январе (34,25%), компания потеряла пользователей второй месяц подряд, снизив свою долю до 31,22%. Тем временем Intel продолжает увеличивать свою долю пользователей, приближаясь к отметке в 70%.

Среди других данных опроса можно отметить, что 8 ГБ RAM являются наиболее популярным объемом видеопамяти, а 16 ГБ - самым востребованным объемом оперативной памяти. Разрешение 1080p остается наиболее распространенным у пользователей мониторов, у большинства имеется шесть ядер CPU, а свободного места на диске у большинства от 100 до 249 ГБ.