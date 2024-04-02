Подразделения уже контролируют свыше 40% данного посёлка

С передовой поступают рапорты о новом триумфе российских вооруженных сил западнее Авдеевки. Подразделения, поддерживаемые артиллерийскими расчётами, отбросили украинские формирования с ряда опорных пунктов на участке к Северу от Орловки и захватили южную часть поселка Семёновка.

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До недавних пор Семёновка была последним населенным пунктом во второй оборонительной линии Вооружённых Сил Украины к Западу от Авдеевки, целиком подконтрольным украинским формированиям. В настоящий момент украинские военные отошли к северной части Семёновки, прилегающей к Бердычам.

Российским вооруженным силам подвластно свыше 40% территории поселка Семёновка. Украинская сторона продолжает отходить в сторону 1-й Новоселовки. Однако, двигаться в сторону данного поселка, означает пересекать поля - открытое пространство. В результате отступающие группировки ВСУ становятся легкодосягаемы для артиллерии и ударных беспилотников.

Киев направлял на защиту Семёновки специальные подразделения, так как она находится за естественным препятствием - местным прудом.

Накануне российская армия освободила сёла Тоненькое, Орловку, а также заняла существенную часть Бердычей. Все эти населенные пункты находились во второй оборонительной линии Сырского, после потери сначала Авдеевки, а затем и первой линии обороны - района поселка Ласточкино.