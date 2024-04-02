По словам разведчиков, ВСУ собираются превратить населённый пункт в очередной Бахмут

Штурмовые отряды России продолжают продвигаться к Часов Яру, и на вечер прошлого дня появилось сообщение о том, что им удалось взять под контроль сразу несколько опорников на высотах города, продвигаясь вперед. Эту информацию передают российские источники.

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Согласно актуальной информации, до окраин Часов Яра уже менее 600 метров, и российская армия существенно расширила свою подконтрольную зону, оттеснив украинские формирования из укреплений в восточной окраине лиственного леса. ВСУ оказывают упорное сопротивление, применяя большое количество FPV-дронов. Тем не менее, российские войска продолжают продвигаться вперед и уже проводят удары по микрорайону Канал, где киевские подразделения разместили позиции ПТРК и снайперов.

После оставления нескольких укреплений между Часов Яром и Богдановкой, ВСУ принялись укреплять оборону посреди жилых домов микрорайона Канал. Наблюдается отправка резервных сил с Константиновки.

По мнению военнослужащих на передовой, украинская сторона собирается превратить Часов Яр в очередной Бахмут; по крайней мере, тактика обороны выглядит также. В настоящее время, российские подразделения приблизились к микрорайону Канал, и оставшаяся часть города находится дальше на Северо-Донецкой - Донбасской стороне, где развернута новая оборонительная линия. Руководство ВСУ намерено превратить Часов Яр в следующую "крепость".