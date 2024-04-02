Генерал находился в посольстве Ирана в Дамаске, когда израильские ракеты ударили по зданию.

По информации иранских и сирийских государственных средств массовой информации, в результате авиаудара израиля по комплексу посольства Ирана в Сирии, погибло несколько человек, включая высокопоставленного военного командира, что только усилило напряженность между двумя долгосрочными противниками.

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Среди погибших был высокопоставленный иранский генерал Мохаммад Реза Захеди, связанный с Корпусом Стражей Исламской Революции. Они также сообщили о разрушении здания иранского консульства. Захеди командовал сухопутными силами КСИР в 2000-х годах и возглавлял силы "Кудс" в Сирии и Ливане с 2008 по 2016 год. Полуофициальное информационное агентство Ирана "Тасним" подтвердило, что заместитель Захеди был среди погибших.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахян заявил, что Израиль должен нести ответственность за последствия атаки, а посол страны в Сирии обещал дать "решительный ответ".

Израильские официальные лица не сразу подтвердили удар, однако, Израиль в течение многих лет регулярно наносил удары по целям в Сирии. Правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху усилило эти нападения после конфликта с ХАМАС в октябре.

Сирийские государственные СМИ также сообщили, что в результате атаки израиля по ракетному складу в Сирии погибли десятки людей, включая членов движения "Хезболла".

В последние годы конфликт между Израилем и Ираном то ослабевал, то набирал обороты, но после сегодняшнего нападения Израиля, эскалацию конфликта не миновать.