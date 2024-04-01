В результате атаки, здание получило серьезные повреждения

Израильская авиация нанесла удар по зданию иранского консульства в Дамаске. По данным СМИ, израильские ракеты были запущены со стороны Голанских высот, часть из них была перехвачена сирийским ПВО, но остальные достигли цели. По информации Минобороны Сирии, в результате удара погибли все находившиеся в консульстве, здание было полностью разрушено.

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"Израиль начал воздушную агрессию примерно в 17:01 со стороны оккупированных Голанских высот, направив удар на иранское консульство в Дамаске. В настоящее время проводятся работы по ликвидации последствий атаки, включая извлечение тел погибших и оказание помощи раненым", - заявили в сирийском военном ведомстве.

Информация о возможной гибели бригадного генерала "Аль-Кудс" КСИР Мохаммада Реза Захеди в результате атаки на консульство Ирана пока не подтверждена. Сообщается, что израильская разведка получила данные о встрече Захеди с высокопоставленными членами шиитских формирований Сирии, которая, предположительно, проходила в здании консульства.

Отмечается, что это первый случай удара Израиля по зданию дипломатической миссии, прежде Тель-Авив атаковал только военные объекты. Дальнейшая эскалация событий на Ближнем Востоке будет зависеть от дальнейших действий сторон, однако, уже сейчас напряженность в регионе достигла критического уровня.