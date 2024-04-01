В последние месяцы подобное вооружение стало настоящей головной болью для украинской армии





В сеть попали видеоматериалы, которые показывают момент нанесения авиаударов по позициям украинских формирований на территории шахты "южнодонбасская-1" в Угледаре.

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На записях видно, как Воздушно-Космические Силы России наносят удары по объектам инфраструктуры шахты, занятой украинскими военными. Подразделения продолжают наступление на участке Угледара, где на данный момент идут ожесточенные бои, особенно в посёлке Новомихайловка.





Потеря контроля над Новомихайловкой приведет к обрыву выступа на линии противостояния и перекрытию одного из ключевых путей поставок боеприпасов для украинских военных в Угледаре. Командование украинской армии беспокоится о возможности решающего воздействия российских авиабомб в конфликте на Украине, так как прежде роль изменения ситуации на поле боя принадлежала беспилотникам.

Существует в Киеве также и опасение, что массированное применение Вооруженными Силами России бомб с УМПК может уничтожить эффективность оборонительных линий, укрепленных украинскими военными в ключевых точках возможного широкомасштабного наступления. Прорыв оборонительной линии в одном участке может сделать все остальные укрепления практически бесполезными.