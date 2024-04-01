Также сообщается об успехах российской армии в посёлке Водяное





Минувшие 24 часа также не принесли серьёзных изменений на линии боевого столкновения. Подразделения российских войск не прекращают наступать на Часов Яр, приближаясь к городу. Также наблюдается продвижение на Авдеевском направлении. Бои идут и на других направлениях, где российское командование активно использует резервы и артиллерию.

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На Купянском участке конфликт сохраняется у Синьковки и Терны, прогресс не озвучивается. В ДНР российские войска улучшили положение в районах Константиновка и Новодмитровка. Бои не прекращаются в окрестностях Часова Яра, в Белогоровке и Красногоровке.

На Авдеевском направлении российские войска закрепились на более выгодных позициях в районах Первомайское, Бердычи, Тоненькое и Водяное. В Водяном, по предварительным данным, российские силы успешно захватили село, хотя официального подтверждения этому пока нет.

На Южно-Донецком направлении подразделения усилили тактическое преимущество в районах Комсомольское, Малиновка и Старомайорское. На Херсонском направлении ситуация остается без изменений, встречные столкновения происходят у Работино, с незначительным продвижением в районе Вербового.

Общие потери ВСУ за сутки составили: 1005 человек ликвидированными и ранеными, 7 танков (включая один Abrams), 2 БМП, 10 бронемашин, 1 БТР М113, 43 автомобиля, 2 гаубицы Д-20, 1 САУ Krab, станция РЭБ Буковель-AD. Также уничтожены: 3 РСЗО "Град", 4 САУ Krab, по одной САУ "Гвоздика" и "Акация", 2 гаубицы М777, 2 гаубицы Д-30, 2 орудия Д-30, гаубица Мста-Б, орудие М119, ЗРК "Стрела-10" и станция РЭБ Буковель-AD, а также 12 складов с боеприпасами. Сообщается, что Украинский истребитель Су-27 был сбит средствами ПВО в районе Райского ДНР. Всего было уничтожено 228 украинских беспилотников.