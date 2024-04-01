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Zelikman
В субботу российская армия провела крупнейшее танковое наступление на Авдеевском участке
По данным западных СМИ, всего было задействовано 36 танков и 12 боевых машин пехоты

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  Российские войска не прекращают наступательные операции на Авдеевском направлении линии боевого соприкосновения. По данным издания Forbes, российская армия провела одно из самых крупных танковых наступлений в минувшую субботу.

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  Сообщается, что 36 танков и 12 боевых машин пехоты ВС РФ направились по автомобильной дороге от населенного пункта Тоненькое в сторону Уманского, после того как этот район был освобожден российскими войсками. Украинские военные, по информации издания, использовали беспилотные летательные аппараты для отслеживания движения колонны, после чего атаковали её артиллерией и FPV-дронами.

  Западные средства массовой информации отмечают, что в ходе наступателения российские подразделения столкнулись с минными полями украинской армии, и войска Киева пытаются активно противостоять наступлению по данному направлению. Невзирая на это, военные продолжают продвижение, время от времени освобождая новые поселения и позиции ВСУ. В связи с этим украинские силы начали строительство фортификационных сооружений.

  Тем не менее, у Киева возникают проблемы, на которые обращают внимание депутаты Верховной Рады Украины, включая недостаточное финансирование строительства. Существует вероятность, что средства, как и ранее, могут быть просто разворованы в значительных масштабах в условиях "самостийной" Украины. 

#сво #техника #всу #армия #оружие #танки #бои #оборона #бмп
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