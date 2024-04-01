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Zelikman
Российские военные восстановили одну из трофейных БМП Marder, оставленных ВСУ
Данная техника теперь сможет послужить в рядах Вооруженных Сил России

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  Сотрудниками ремподразделения группировки "Центр" ВС России было произведено восстановление первой трофейной немецкой боевой машины пехоты Marder, захваченной накануне под Авдеевкой. После осмотра БМП было обнаружено, что повреждены топливная система, охлаждающие радиаторы, проводка и магистрали, но все неисправности успешно устранены.

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  Об этом журналистам рассказал военнослужащий, принимавший участие в восстановлении иностранной техники.

  "Осколочные повреждения были, повреждены магистрали, провода," - пояснил российский военный.

  По словам эксперта, теперь немецкий "Marder" полностью исправен и готов выполнять боевые задачи в составе Вооруженных Сил РФ.

  Боевую машину захватили на участке посёлка Северное под Авдеевкой. Техника застряла в воронке, откуда ее извлекли и эвакуировали в тыл. Перед извлечением немецкой БМП, военные провели специальную инженерную разведку. Иностранную технику тщательно изучили, выявили и заменили повреждённые детали и узлы.

  "Заменили, отремонтировали быстро," - рассказал собеседник агентства.

  Боевая машина украинских формирований оказалась в руках бойцов 1-й гвардейской мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса российской армии, они же её и эвакуировали с передовых позиций.

  БМП Marder была разработана в конце 60-х годов и выпускалась с 1969 по 1975 годы компанией Rheinmetall.

#сво #техника #всу #армия #оружие #бои #бмп marder
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