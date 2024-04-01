После открытия офисов в Лондоне и Дублине в прошлом году это будет третье международное представительство.

По информации источника, близкого к ситуации, компания OpenAI собирается открыть офис в Токио в апреле в свете расширения своих международных операций.

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Этот офис станет первым в Азии, по словам источника, просившего сохранить его анонимность при обсуждении конфиденциальной информации. После открытия офисов в Лондоне и Дублине в прошлом году, это будет третье международное представительство.

После презентации ChatGPT в ноябре 2022 года, OpenAI вызвала огромный интерес к искусственному интеллекту. По имеющимся данным, стартап из Сан-Франциско ведет переговоры о привлечении инвестиций на сумму не менее 100 миллиардов долларов.

Внедрение ИИ получает распространение среди японских компаний, включая SoftBank Corp. и Nippon Telegraph & Telephone Corp., которые стремятся предоставлять услуги на японском языке.

После встречи с премьер-министром Японии Фумио Кисидой в апреле прошлого года, главный исполнительный директор OpenAI Сэм Альтман заявил о рассмотрении открытия офиса в Японии. Планируется расширение услуг на японском языке и сотрудничество с правительством для минимизации рисков и установления правил.