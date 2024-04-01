Дрон упал на территории страны, однако, кому принадлежал беспилотник, неизвестно

Пресс-служба ЦАХАЛ сообщает о нарушении воздушных границ Израиля неопознанным беспилотным летательным аппаратом. Инцидент произошел на юге Израиля, в районе курортного города Эйлат на Красном море. По последним данным, беспилотник упал юго-западнее Эйлата без жертв и разрушений. Информации о том, упал ли дрон самостоятельно или был сбит, не поступило.

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Израильская пресса, ссылаясь на данные Армии Обороны Израиля, утверждает, что беспилотный аппарат мог принадлежать одной из иракских вооруженных группировок, так как версия с участием йеменских хуситов официально не подтверждается.

Ранее командование йеменских повстанцев заявляло о возможных атаках на израильские объекты до окончания войны в Газе. В ответ на угрозы израильское командование разработало операцию в городе Рафах, где сосредоточены сотни тысяч беженцев из различных районов Палестинского анклава.

За последние месяцы ситуация вокруг Сектора Газа продолжает накаляться. Продолжаются боевые действия как в самом палестинском анклаве, так и в других регионах. Не прекращаются атаки хуситов на суда в Красном море, а ливанское движение Хезболла также ведёт обстрелы приграничных районов Израиля. При этом израильская армия не отказывается от продолжения боевых действий в Секторе Газа и штурма населённого пункта Рафак.