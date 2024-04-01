Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
В Восточной Азии и Тихоокеанском регионе происходит замедление экономического роста
Об этом сообщают аналитики Всемирного банка

реклама

  В странах Восточной Азии и Тихоокеанского региона прогнозируется замедление экономического роста, вызванное более высокими процентными ставками и ухудшением геополитической обстановки, заявил Всемирный банк.

реклама

  Прогнозируемый рост валового внутреннего продукта на 2024 год составляет 4,5%, а на 2025 год - 4,3%, по сравнению с 5% на 2023 год. В Большинстве экономик Восточной Азии и Тихоокеанского региона ожидаются более высокие темпы роста, чем в остальном мире, однако, они все еще медленнее, чем до начала пандемии.

  Замедление роста второй по величине экономики мира, Китая, ожидается на уровне 4,5% и 4,3% в текущем и следующем году соответственно. В поиске альтернативных источников спроса, Китаю предстоит преодолеть несколько препятствий.

  В своем отчете Всемирный банк подчеркнул необходимость для Китая принятия мер, таких как улучшение социальной защиты, прогрессивное налогообложение и перераспределение государственных расходов на человеческий капитал для стимулирования потребления.

  За исключением Китая, развивающиеся страны Восточной Азии и Тихоокеанского региона ожидают устойчивого роста на уровне 4,6% в текущем году и 4,8% в следующем году благодаря восстановлению экспорта товаров и улучшению финансовых условий.

  Рост корпоративного долга в регионе, особенно в Китае и Вьетнаме приводит к сжатию инвестиций и потребления. Внесение множества искажающих торговлю мер, в основном в странах с развитой экономикой, также может нанести ущерб экономическому росту развивающихся стран региона.

#финансы #китай #экономика #азия #рост #всемирный банк
+
Написать комментарий (0)
Bloomberg: главными бенефициарами санкций против российской нефти являются США
Порог беспошлинного ввоза товаров в Россию и ЕЭК для физлиц снизился до €200
Bloomberg: Новый лидер Индонезии прибыл в Пекин и встретится с Си Цзиньпином
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На Западе оценили запасы бронетехники российских вооруженных сил
9
Intel может снова выпустить процессоры Raptor Lake Refresh в серии Core 200 следующего поколения
+
Стали известны некоторые нововведения предстоящей HyperOS 2 компании Xiaomi
+
Xiaomi объявила о новых устройствах, которые получат обновление HyperOS
1
Galaxy Time: Умные часы Samsung продемонстрируют относительность времени на примере планет
+
Революционные аккумуляторы повысят привлекательность электромобилей даже в холодных регионах
+
PUBG Mobile получит режим 120 кадров в секунду в следующем обновлении
+
Стереосистема Infiniti QX80 позволяет совершать телефонные звонки, которые не слышат пассажиры
+
Япония и Евросоюз развернут сотрудничество в сфере материалов для выпуска электромобилей и передовых чипов
+
Redmi Note 13 Pro Turbo дебютирует во всем мире как Poco F6
1
Мозговой имплант впервые преобразовал мысли человека в текст
+
Defence blog: В Израиле модернизирует артиллерию для загадочного европейского заказчика
1
Business Insider: ВС РФ стала достигать целей благодаря планирующим бомбам
+
На Фестивале фанатов Xiaomi компания представит Redmi Note 13 Pro+ 5G Mystic Silver
+
Вышло обновление One UI 6.1 для Samsung Galaxy S23 FE
2
Forbes: Украина готовится к массовым поставкам боеприпасов и ремонтирует артиллерию
2
Исследователи в 4,5 млн раз увеличили скорость передачи данных по оптоволокну
1
Российская Fesco активно замещает Maersk на отечественном и мировом логистическом рынке
2
Илон Маск: Чем дольше будет идти конфликт, тем больше территорий перейдёт России
1
POCO F6 получит чипсет Snapdragon 8s Gen 3 и зарядку мощностью 90 Вт
+

Популярные статьи

На каких видеокартах майнеры в 2024 добывают криптовалюту, и почему инвестиции слишком рискованны
16
Eurasian Times: МиГ-31БМ не дадут шанса истребителям F-16, которые Запад передаст Украине
10
Почему графика в играх не улучшается, а интересных новинок почти нет – кто виноват, и что делать
39
Как пополнить Steam и Epic Games из России в 2024 году
23
Тестирование незадушенной лимитами 7900ХТХ
97
Итоги гоночного уик-энда 30-31 марта
+
Экосистемы Apple, Samsung, Google, Huawei, Xiaomi - ищем лучшую, часть 1
2
Китай построил в пустыне макет центра столицы Тайваня для отработки ракетно-бомбовых ударов — СМИ
3
Ровесник Большого взрыва объект GHZ2 может быть прародителем самой массивной галактики во Вселенной
+
Франция может не успеть подготовить Париж к Олимпиаде-2024
1

Сейчас обсуждают

Apsheronsky tchai
12:54
Что не так с Бублей? Похоже, что острый недостаток мочи на лице.
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
DesGiZzZ
12:54
не повезло не фартануло XD
Сказ о том, как я перехожу с ADSL в 2024 году
Апшеронский скакел
12:54
Мне на тебя с высокой колокольни! Но ты на вопрос не ответил: зелёная паства самая нищая?
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
Za9c
12:53
Заказал ноут. Так стоит 84, но благодаря жадным чинушам придётся ещё десятку докинуть. Спрашивается схренали я должен платить и за что. Со своих заработанных денег и так кучу налогов уплатил, тут ещё ...
Порог беспошлинного ввоза товаров в Россию и ЕЭК для физлиц снизился до €200
glavhyilo
12:53
пиндосы ковровым методом папуасов в европе выбивали,а не у себя.
Буданов: Россия накапливала «Калибры», в ближайшее время они могут начать массово применяться
Успешный
12:52
он в брянске живёт.
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
skyclad80
12:51
будешь тыкать, найду и уничтожу
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
Blackengine
12:50
О, цены упали!
Порог беспошлинного ввоза товаров в Россию и ЕЭК для физлиц снизился до €200
Апшеронский скакел
12:49
Ты хоть рыло своё в статистику засунь, да узрей, что самый большой прирост дали 4060. Какие там технологии на 4060? Зелёная паства самая нищая?
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
Успешный
12:49
хз с процом амудя проблем ваще нет. а видюхи ууууу , закрыли бы лучше производство видях. позорятся пипец как
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем