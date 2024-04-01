Об этом сообщают аналитики Всемирного банка

В странах Восточной Азии и Тихоокеанского региона прогнозируется замедление экономического роста, вызванное более высокими процентными ставками и ухудшением геополитической обстановки, заявил Всемирный банк.

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Прогнозируемый рост валового внутреннего продукта на 2024 год составляет 4,5%, а на 2025 год - 4,3%, по сравнению с 5% на 2023 год. В Большинстве экономик Восточной Азии и Тихоокеанского региона ожидаются более высокие темпы роста, чем в остальном мире, однако, они все еще медленнее, чем до начала пандемии.

Замедление роста второй по величине экономики мира, Китая, ожидается на уровне 4,5% и 4,3% в текущем и следующем году соответственно. В поиске альтернативных источников спроса, Китаю предстоит преодолеть несколько препятствий.

В своем отчете Всемирный банк подчеркнул необходимость для Китая принятия мер, таких как улучшение социальной защиты, прогрессивное налогообложение и перераспределение государственных расходов на человеческий капитал для стимулирования потребления.

За исключением Китая, развивающиеся страны Восточной Азии и Тихоокеанского региона ожидают устойчивого роста на уровне 4,6% в текущем году и 4,8% в следующем году благодаря восстановлению экспорта товаров и улучшению финансовых условий.

Рост корпоративного долга в регионе, особенно в Китае и Вьетнаме приводит к сжатию инвестиций и потребления. Внесение множества искажающих торговлю мер, в основном в странах с развитой экономикой, также может нанести ущерб экономическому росту развивающихся стран региона.