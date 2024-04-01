Однако, в многопользовательских проектах магазины будут

В пятницу финансовый директор CD Projekt Red Петр Нелюбович выступил перед инвесторами на польской платформе StockWatch. Нелюбович подтвердил, что студия не планирует внедрять микротранзакции в свои однопользовательские игры, оставляя возможность использовать их в будущих многопользовательских проектах.

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"Мы не видим необходимости в микротранзакциях для однопользовательских игр, но это решение может быть применено в многопользовательских проектах в будущем", - ответил Нелюбович на вопрос об этой практике.

CDPR пользуется уважением в индустрии игр благодаря своей четкой позиции, не прибегая к недобросовестным моделям микротранзакций. Недавно один из ожидаемых релизов 2024 года, Dragon's Dogma 2, вызвал недовольство игроков из-за наличия магазина, где можно купить различные предметы за реальные деньги. Общая стоимость предметов в магазине составляет около 65% от цены базовой игры.

Микротранзакции стали прибыльным источником для многих разработчиков, но использование их в однопользовательских играх всегда вызывало споры. Такие покупки, особенно связанные с улучшением игрового процесса, могут негативно сказываться на опыте игры. Недавние подтверждения о том, что The Witcher 4 и следующая часть Cyberpunk не будут включать микротранзакций, радуют сообщество игроков.

Хотя использование микротранзакций в многопользовательских играх не вызывает таких серьезных опасений. CD Projekt преимущественно занимается разработкой игр для одного игрока, но проект "Сириус" будет представлен в формате многопользовательской игры. Это позволяет студии рассмотреть возможность включения микротранзакций.

Геймеры более склонны принимать модели микротранзакций в многопользовательских играх, если они не влияют на игровой процесс. Однако, цены на дополнительный контент в последних играх, таких как Diablo 4, вызывают вопросы: большинство косметических предметов стоят от 15 до 30 долларов.