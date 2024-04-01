Также Прабово Субианто встретился с министром обороны Дон Цзюнем для укрепления сотрудничества между странами.

Как сообщает издание Bloomberg, китайский лидер Си Цзиньпин намерен встретиться с избранным президентом Индонезии Прабово Субианто в Пекине в понедельник на фоне роста напряженности в Южно-Китайском море.

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Прабово, который сменит Джоко Видодо в октябре, прибыл в столицу Китая, согласно видео, размещенному в интернете Центральным телевидением Китая. Министерство обороны Индонезии заявило, что поездка Прабово была направлена на "укрепление двусторонних отношений между Индонезией и Китаем и расширение сотрудничества, особенно в области обороны".

Это первая международная поездка нового индонезийского лидера после победы на выборах в феврале. Визит "демонстрирует прочность китайско-индонезийских связей", заявило ранее Министерство иностранных дел Китая. Прабово также встретится с премьер-министром Ли Цяном и министром обороны Дон Цзюнем перед отъездом во вторник.

Инвесторы будут следить за тем, продолжит ли Прабово стратегию своего предшественника в преодолении соперничества между США и Китаем. Китай является крупнейшим экономическим партнером Индонезии и вкладывает более 7 миллиардов долларов в производственные мощности страны по переработке сырьевых товаров.

Конфронтация между Китаем и Филиппинами усилилась за последний год, поскольку президент Фердинанд Маркос-младший вернул свою внешнюю политику давнему союзнику страны, США. С тех пор, как Маркос вступил в должность в 2022 году, он укрепил связи в области безопасности с Вашингтоном и его союзниками. Он также заявил о территориальных претензиях Филиппин, которые пересекаются с Китаем и другими соседями.