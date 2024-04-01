Ранее в сети появлялась информация о возможной отмене данной линейки.

Согласно новым утечкам информации от @momomo_us из X, который ранее делился верными сведениями о поставках процессоров Intel, компания всё же готовится выпустить новые адаптеры Battlemage в этом году.

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Судьба видеокарт Intel Battlemage долгое время казалась неопределенной. Сообщения от пользователей YouTube, таких как RedGamingTech и Moore's Law is Dead, говорили о том, что Intel снижает планы по выпуску графических процессоров следующего поколения, хотя детали различались в зависимости от источника утечки.

RedGamingTech утверждал, что Intel рассматривает возможность прекращения производства графического процессора класса Enthusiast, который должен был оснащаться 56 ядрами XE и называться G10, из-за финансовых причин. Было сказано, что обычные пользователи не готовы тратить крупные суммы на видеокарты.

Однако, Moore's Law is Dead, опубликовав основные планы Intel по Battlemage из анонимного источника, сообщил, что компания все же намерена выпускать карты для настольных компьютеров и рабочих станций, хотя мобильные версии были отменены.

Предполагалось, что Intel сосредоточится на производстве карт Battlemage для систем среднего и низкого уровня. Однако, необходимо помнить, что утечки информации не всегда точны. TechRadar отметил, что интересно увидеть G10 снова, но пока еще не ясно, какой графический процессор скрывается за этим кодовым названием.

Новые утечки подтверждают, что Intel все же не отказалась от своих планов по созданию Battlemage. Один пользователь из X заметил новые графические процессоры Intel Battlemage на SiSoftware Sandra. Среди них были XE2-HPG, ориентированный на дискретную графику, и XE2-LPG, предназначенный для интегрированной графики для будущих процессоров, таких как Lunar Lake.

Единственная официальная информация заключается в презентации плана, показывающего, что Intel планирует запустить свои графические процессоры Arc Battlemage в этом году. Это было частью инициативы Intel, связанной с запуском процессоров Meteor Lake в Японии. Презентация фокусировалась преимущественно на амбициях компании в области искусственного интеллекта, но также упоминалась графическая часть, включая изображение графического чипа Battlemage. Intel впервые публично заявила, что новые специализированные графические процессоры будут доступны в 2024 году.