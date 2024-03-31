По мнению аналитиков Bloomberg, можно наблюдать как США блокируют российский экспорт и стремятся заполнить своими товарами рынки

Согласно мнению экспертов из американского издания Bloomberg, основными выгодоприобретателями от санкций в отношении российской и венесуэльской нефти являются Соединённые Штаты, которые успешно проникают на рынки, где ранее доминировали ОПЕК.

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Экспорт нефтепродуктов из Соединённых Штатов Америки побил пять новых ежемесячных рекордов с момента введения коллективным Западом санкций против Российской Федерации в 2022 году. Поскольку торговые ограничения в отношении Венесуэлы должны быть продлены в апреле, американские баррели начинают вытеснять санкционную нефть в Индии, одном из крупнейших покупателей нелегальной нефти.

Санкции помогли американской нефти завоевать свое место на мировом рынке. Долгое время американская нефть была мировым лидером по добыче гибких баррелей, но проблемы с поставками после вторжения России в Украину создали спрос на американские баррели. В результате поставки в Европу и Азию значительно увеличились, сделав США одним из крупнейших мировых экспортеров.

Рекордная добыча нефти в Штатах - начавшаяся именно тогда, когда ОПЕК и ее союзники сокращают собственные поставки, также помогла американским производителям укрепить свои позиции на международных рынках. Цены на нефть отражают эту динамику: WTI в Хьюстоне торгуется на близких к самым высоким уровням с октября, а бенчмарк Sour Mars недалеко отстает.

"Добыча нефти в США растет, в то время как добыча стран ОПЕК и России сокращается - поэтому у США, по определению, будет больше доли рынка", - отмечает Гэри Росс, опытный нефтяной консультант, ставший менеджером хедж-фонда Black Gold Investors LLC.

Индия - третий в мире по объему импортер сырой нефти и второй крупнейший покупатель Москвы после Китая, стала последним рынком, на котором увеличивается импорт американской нефти. По данным компании Kpler, отслеживающей поставки нефти из США в Индию, в марте ожидается максимальный рост поставок в Индию за год.

Одновременно с этим, импорт российской нефти сократился примерно на 800 000 баррелей в сутки с максимума 2023 года, показывают данные агентства Bloomberg, отслеживающего движение танкеров. Поставки из России могут уменьшиться еще больше, так как индийские нефтеперерабатывающие предприятия больше не принимают грузы с танкеров, принадлежащих ПАО "Совкомфлот".

Хотя поставки из США не могут полностью заменить российскую нефть из-за различий в качестве и сроках доставки, "определенно, можно наблюдать некоторый поворот в увеличении поставок американской нефти", - говорит Мэтт Смит, ведущий аналитик Kpler по нефти в Северной и Южной Америке.