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Zelikman
Discord начнёт показывать рекламу на своей платформе
Ранее компания была против платной рекламы на своих сервисах, однако, политика поменялась

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  The Wall Street Journal сообщает, что Discord начнет показывать рекламу в приложениях на следующей неделе. Такой шаг отмечает изменение позиции платформы, которая ранее была против использования платной рекламы и промо-акций. Это изменение является частью стратегии компании по увеличению доходов от игр и подписки Nitro. Однако, по оценкам, новые рекламные акции не будут слишком раздражать пользователей.

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  Discord планирует запустить платные рекламные акции под названием "спонсируемые квесты", сотрудничая с производителями видеоигр. Пользователи смогут выполнять различные задания во время игры, играя с друзьями и зрителями на платформе, чтобы получить внутриигровые или платформенные подарки. После завершения квестов, зрители также смогут участвовать и получить свои награды. Эта модель напоминает прошлогоднюю акцию 4 мая в Discord, где игроки Fortnite, делящиеся экраном с голосовыми пользователями, могли выиграть скины в стиле "Звездных войн".

  Не смотря на нейтральный характер кампании, реакции на анонс были неоднозначными. Консультант по технологиям и инвестициям Мегана Дхар выразила беспокойство относительно возможной потери части пользователей Discord из-за новой рекламной модели. Дхар утверждает, что быстрое внедрение платных рекламных акций может негативно повлиять на доверие пользователей и способствовать поиску альтернатив.

  Discord заявил, что пользователи смогут отключить рекламные акции в настройках, что является более гибким подходом, чем на других платформах. Пока неизвестно, доступно ли это только подписчикам Nitro. Источники, близкие к Discord, сообщают, что компания планирует нанять 12 сотрудников в отдел продаж для поддержки новой рекламной модели. Это может быть хорошей новостью для тех, кто ищет возможности в индустрии игр и социальных платформ, хотя новость стала известной вскоре после того, как компания уволила 17% своих сотрудников в начале года.

#гейминг #реклама #соцсети #discord #платформы
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Роман Ефимочкин
21:31
Была и останется помойкой данная платформа.
Discord начнёт показывать рекламу на своей платформе
Успешный
21:30
я врожде когда последний раз в нее играл был пач 1.06 щя ужу 2.12
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Vorvort
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Отличная статья, автору респект! В Конференции его бы забанили за "фанатизм и провокации"...
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