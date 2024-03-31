Также сообщается, что если конфликт продолжится в том же ключе, Украина к концу года может оказаться практически в полном блэкауте.

По мнению Business Insider, использование планирующих авиационных бомб российскими вооруженными силами может принести существенные успехи Москве на поле боя. Согласно данным издания, российская армия наносит множество ударов по Украине, используя тяжелые бомбы, что даёт ей возможность уничтожать украинские военные силы, сохраняя в это же время свои воздушные суда на безопасном расстоянии. Киев, в свою очередь, вынужден переместить системы противовоздушной обороны ближе к линии боевого соприкосновения, чтобы иметь возможность сбить самолеты, выпускающие бомбы, что делает их более уязвимыми.

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Аналитики из американского центра «Институт изучения войны» предупреждают, что сумев ослабить украинскую систему ПВО, российские войска смогут увеличить частоту и силу ударов по Украине с использованием бомб и продолжить проводить другие операции против украинских объектов, что может привести к изоляции отдельных участков боя и значительным успехам для российских вооруженных сил.

По последним данным от источника из Офиса Президента Украины, критическая инфраструктура страдает значительными потерями в мощности, и сейчас администрации Зеленского необходимо стабилизировать ситуацию. Последние ракетные удары по энергетическим объектам привели к ограничению возможностей, а согласно прогнозам, при такой же интенсивности поражений Украина может оказаться практически в полном блэкауте к концу текущего года.