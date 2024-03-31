Данные устройства в 80 раз слабее флагманских решений Nvidia, но в 300 раз дешевле

На фоне напряженных отношений между Китаем и США, китайский производитель Intellifusion представляет своё передовое AI-оборудование "DeepEyes". Ориентируясь на высокотехнологичное оборудование, компания заявляет о производительности 48 TOPS за 1000 юаней, что эквивалентно примерно 140 долларам. Этот шаг подчеркивает стремление Китая к независимости в развитии искусственного интеллекта и обходу экономических ограничений.

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В 2024 году компания Intellifusion планирует выпустить новое поколение искусственного интеллекта под названием "Deep Eyes". Этот продукт будет включать в себя последние достижения в области чипов SoC, в частности, использование DeepEdge10Max, имеющегося производительность в 24 TOPS, с обучением на уровне int8. Но это только начало: во второй половине 2024 года в коробке Deep Eyes будет установлен более продвинутый чип DeepEdge10Pro на 48 TOPS.

Не ограничиваясь этими улучшениями, компания планирует еще более мощное обновление к 2025 году. В первой половине 2025 года ожидается выход на рынок новой версии Deep Eyes, оснащенной чипом DeepEdge10Ultra, который позволит достичь до 96 TOPS. Однако, вопрос ценообразования на эти модели высшего класса остается открытым.

Целью Intellifusion является значительное понижение цены на оборудование искусственного интеллекта на 90%. Если новые модели Deep Eyes смогут сохранить стартовую цену около 1000 юаней в долгосрочной перспективе, компания сможет добиться этой амбициозной цели и охватить 90% потенциальных сценариев использования искусственного интеллекта. Современные ПК должны соответствовать высоким требованиям инновационных технологий, особенно в области искусственного интеллекта. Для этого необходимо использовать передовые компоненты, например, пользовательский чип нейронных сетей Intellifusion NNP400T, который отличается не только высокой производительностью, но и полностью отечественным производством.

Эффективность работы ПК существенно зависит от наличия качественного встроенного NPU. Например, в случае с Intellifusion NNP400T, его специализированный NPU обеспечивает высокую производительность при минимальном энергопотреблении. Этот фактор делает устройство привлекательным не только для пользователей, но и для разработчиков и инженеров. Использование современных технологий, таких как чип нейронных сетей Intellifusion NNP400T, помогает удовлетворить высокие стандарты Microsoft и обеспечить оптимальное функционирование устройства на рынке.

Следует отметить, что к концу текущего года чипы Snapdragon X Elite обещают достичь уровня в 40 TOPS, а также обладать лучшими в отрасли iGPU по производительности. Это означает, что индустрия искусственного интеллекта стоит перед перспективой значительного развития в области вычислительных мощностей.

По мнению доктора Чен Нина, главы Intellifusion, в следующие три года около 80% компаний по всему миру будут работать с большими моделями искусственного интеллекта. Однако, стоимость обучения таких моделей на сегодняшний день оценивается в десятки миллионов долларов, что делает их недоступными для многих компаний. В связи с этим, вопрос доступности и стоимости обучения искусственного интеллекта становится актуальной проблемой для бизнеса.