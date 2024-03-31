Техника была уничтожена точным ударом дрона-камикадзе "Ланцет"

В последние дни на передовой под Бердычами произошло очередное поражение украинского танка Abrams, который принадлежал 47-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. Согласно информации, поступившей из российских источников, этот американский танк M1A1SA Abrams был уничтожен российским дроном-камикадзе "Ланцет".

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Под Авдеевским направлением в районе Бердычей уже шестой американский танк был выведен из строя, что стало большим ударом для украинских сил. Следует отметить, что на прошлой неделе было заявлено об уничтожении пятого танка, и теперь это уже шестой случай потери мощной военной техники. Естественно, что все эти танки были уничтожены именно на том секторе фронта, где развернута 47-я ОМБр ВСУ, которая является обладательницей этих машин.

Потеря американских танков Abrams ведет к усилению напряженности для администрации Зеленского. Такие инциденты подчеркивают насколько грозным оружием стали дроны-камикадзе, которые при относительно небольшой цене могут уничтожать дорогостоящую технику.

Российские средства массовой информации сообщают о поражении в районе села Соловьево рядом с Бердычами. Интересно, что перед атакой российский беспилотник провел маневр уклонения от вероятного огня. Танк, который находился на огневой позиции и вел огонь по российским подразделениям, был засечен разведывательным дроном ВС России. Затем на него был наведен дрон-камикадзе "Ланцет-3", который атаковал сверху башни, ударив в месте, где самая тонкая броня. По кадрам видно, что никакой защиты верхней сферы на украинском танке не было обнаружено.

Этот инцидент подчеркивает важность использования современных технологий в военных конфликтах и разработки эффективных методов защиты от различных средств поражения. Российские военные продолжают активно наращивать различные виды дополнительной защиты, чтобы снизить вероятность поражения своей техники.

В последнее время в интернете стали появляться видео, демонстрирующие российские "Ланцеты", выполняющие плавные и изящные маневры перед атакой. Это вызвало недоумение у специалистов, которые начали выдвигать гипотезы о возможных сбоях в системах управления. Однако, после анализа ситуации было объяснено, что подобные движения помогают беспилотнику избежать попадания в зону поражения.

Эксперты заявили, что тактика использования волнообразных движений "Ланцетов" является инновационной и способствует повышению эффективности в боевых действиях. Это позволяет уменьшить риск потери беспилотника и обеспечить более точное поражение целей.

При этом важно отметить, что такие маневры требуют высокой технической подготовки и согласованности действий операторов беспилотников.

Видео доступно по ссылке.