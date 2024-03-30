Данный проект получит финансирование в 100 миллиардов долларов и начнёт работу к 2028 году

Появилась информация о том, что Microsoft и OpenAI работают над созданием нового суперкомпьютера с искусственным интеллектом на ранних стадиях. Из неназванных источников стало известно, что для этого амбициозного проекта американское предприятие может получить финансирование в размере 100 миллиардов долларов. Предполагаемый дата-центр Stargate будет одним из пяти установок с ИИ, разрабатываемых Microsoft и OpenAI в рамках их партнерства. Планируется, что Stargate начнет работу к 2028 году.

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Microsoft, вероятно, покроет основную часть бюджета проекта, который является колоссальной суммой, примерно в 100 раз превышающей расходы на обслуживание некоторых современных центров обработки данных. В рамках проекта рассматриваются потенциальные поставщики чипов, включая Nvidia и AMD. Для создания Stargate могут быть применены инновации, такие как новые решения для охлаждения и плотные серверные стойки.

Партнерство между Microsoft и OpenAI, начавшееся в 2019 году, уже дало несколько крупных суперкомпьютерных систем искусственного интеллекта. В ближайших планах Microsoft уже утвердила расширение дата-центра в Мон-Плезанте, штат Висконсин, которое станет системой "фазы 4" стоимостью 10 миллиардов долларов и должно быть запущено в 2026 году. Ожидается также обновление модели искусственного интеллекта OpenAI в начале 2025 года.

Проведение всех этих проектов в интеллектуальной области может привести к расходам в размере 115 миллиардов долларов, что превосходит текущие затраты Microsoft на инфраструктуру дата-центра Azure. Однако, высокий уровень амбиций вызвал повышенное внимание регуляторов из-за забот о конкуренции. Проведение проекта Stargate в таком масштабе подчеркивает, что компании инвестируют в направление искусственного интеллекта под влиянием гонки вооружений, оказывающей влияние на экономику.