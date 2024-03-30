Как известно, ракеты данного типа не способна перехватить ни одна система ПВО в мире

Сводка Министерства Обороны России за минувшую неделю отмечает применение гиперзвуковых ракет "Циркон" по инфраструктурным и военным целям Украины в рамках специальной Военной Операции против киевских властей.

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В пресс-службе военного ведомства сообщают, что с 23 по 30 марта российская армия нанесла один массированный и 57 групповых ударов с использованием высокоточного вооружения различного базирования. Для проведения атак были использованы гиперзвуковые ракеты "Циркон", аэробаллистические ракеты "Кинжал" и ударные беспилотники.

Итогами прилётов стали разрушения промышленных предприятий ВПК Украины, штабов ВСУ и СБУ, производственных цехов, работавших в интересах украинских военных, оружейных складов и арсеналов, объектов системы ПВО, энергетической инфраструктуры и множества других целей.

Согласно данным украинских ресурсов, ракета, выпущенная из Крымского полуострова, достигает центра украинской столицы за 6 минут, Харькова за 5,5 минут, Днепропетровска за 3,9 минут и занимаемой ВСУ Запорожья за 3,3 минуты. Грубо говоря, различные информационные ресурсы начали подсчитывать время подлёта гиперзвуковых ракет до целей. Стоит отметить, что два года назад, украинские ресурсы считали, что гиперзвуковое оружие российской армии это всего лишь некий "миф", которого на самом деле нет, а уже сегодня эти же агентства размещают информацию о том, насколько молниеносно поражают свои цели ракеты "Циркон" или "Кинжал".



