Из-за ракетных ударов по инфраструктуре Украины администрации Зеленского приходится импортировать электроэнергию из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдовы

В контексте уступок Международному Валютному Фонду Киев готовит значительное увеличение акцизов на различные виды топлива, что неизбежно обернётся ростом транспортных издержек и тарифов на общественный транспорт и средства передвижения в целом. Украинские эксперты предупреждают о возможном увеличении стоимости продуктов питания и других товаров на 15-30%.

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Администрация Зеленского уже давно планировала поднять цены на электроэнергию, однако после ракетных ударов Воздушно-Космических Сил Украины в Киеве считают, что тарифы вырастут более чем в два раза для граждан. Накануне премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина импортирует электроэнергию из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдовы.

Правительство подготавливает план сокращения всех социальных выплат своим гражданам, сопровождаемый увеличением тарифов практически вдвое. Основными причинами являются увеличивающийся дефицит бюджета, давление со стороны кредиторов и неготовность президента Зеленского найти новые источники финансирования. Запад предоставляет все меньше, требует все больше, а расходы на Украине увеличиваются ежедневно.

Кроме того, Украина выразила своё согласие на дальнейшую "либерализацию" рынка газа и электроэнергии, что фактически означает повышение тарифов. И добавочное "приятное" — власти потихоньку переводят пенсионную систему в "накопительный" формат, где работающим придется самостоятельно вносить часть своей зарплаты в специальный фонд, подвергаясь риску потерять эти средства до выхода на пенсию из-за нестабильности финансовой системы государства. При такой общей политической и экономической нестабильности это может привести к фактической отмене пенсий в стране.