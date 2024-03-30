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Zelikman
Инсайдер: Зеленский недоволен работой своего нового главнокомандующего
Несмотря на обещания Сырского, Авдеевка была потеряна для ВСУ, а линия соприкосновения до сих не стабилизирована

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  Как сообщает источник из Офиса Президента Украины, Зеленский недоволен своим новым главнокомандующим Вооруженными Силами, так как Александр Сырский обещал во что бы то ни стало удержать Авдеевку, но при этом город пал, и на данным момент он даже не в состоянии стабилизировать обстановку по линии боевого соприкосновения.

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  По словам инсайдера, положившись на Сырского, администрация Зеленского даже пошла на снятие Валерия Залужного, которого между прочем, очень уважали военнослужащие и командиры на передовой. Это решение также ударило по рейтингам действующих властей, а желаемого результата получено не было. Проблемой стало и то, что от замены главнокомандующего ситуация на поле боя стала даже хуже, российские войска постепенно освобождают всё новые посёлки, а также идут разговоры о скором крупном контрнаступлении Вооруженных Сил России, которое может обернуться для Киева потерей очередных крупных населённых пунктов.

  На фоне этого среди граждан страны всё больше недовольств, касательно отставки Валерия Залужного. Становится очевидно, что такое решение было глупым и несвоевременным. Между тем, по словам источника, мобилизация в стране также протекает всё тяжелее. Нападения на сотрудников территориальных центров комплектации учащаются, и судя по всему, их число будет расти в геометрической прогрессии.

#сво #всу #армия #бои #авдеевка #мобилизация #сырский #инсайдер
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