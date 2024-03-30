В США считают, что власти, якобы, угнетают гражданское общество, СМИ и инакомыслящих граждан

США планируют ввести новые визовые ограничения для определенных чиновников Гонконга после принятия городом закона о внутренней безопасности, который, как считает Вашингтон, препятствует открытому обсуждению в мировом финансовом центре.

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Государственный департамент предпримет действия против нескольких должностных лиц Гонконга, ответственных, якобы, за ужесточение репрессий в отношении прав и свобод, говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена, опубликованном в пятницу. В заявлении не указаны временные рамки и имена чиновников, на которых будут нацелены санкции.

"Это заявление было сделано после ежегодного доклада департамента о политике Гонконга перед Конгрессом, в котором отмечается нарастающее угнетение и продолжающиеся репрессии со стороны властей КНР и Гонконга в отношении гражданского общества, СМИ и инакомыслящих", - заявил Блинкен.

Правительство Гонконга назвало ограничения "презренным политическим шагом", а отчет о законе о политике Гонконга "явно составленным с политической целью защиты господства США". Администрация города насмехается над визовыми ограничениями и "не испугалась никаких угроз", – говорится в заявлении отдельно в субботу.

Посольство Китая в США, в своем официальном аккаунте в WeChat, заявило, что Вашингтон должен "немедленно прекратить вмешательство в дела Гонконга и внутренние дела Китая".

Этот шаг со стороны США является последним зарубежным ответом на введение Гонконгом статьи 23 ранее в этом месяце. В рамках двадцатилетней кампании правительство завершило принятие местного законодательства о безопасности, в котором детально определяются преступления, связанные с государственной тайной, а также новые преступления, такие как государственная измена и мятеж, за которые предусмотрено пожизненное заключение.



