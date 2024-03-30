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Zelikman
Американские власти передадут Израилю истребители F-35 и большое количество авиабомб
При этом, Вашингтон рассказывает о стремлении остановить войну в Секторе Газа

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  По решению властей Соединённых Штатов Америки Израилю было разрешено получить большое количество истребителей пятого поколения и авиационных бомб, невзирая на опасения, высказанные ранее администрацией в Вашингтоне относительно начала военной операции ЦАХАЛ в Рафахе.

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  Согласно информации из американского информационного агентства The Washington Post, администрация Байдена разрешила поставку израильской военно-воздушным силам авиабомб и боевых самолётов общей стоимостью в несколько миллиардов долларов. В первую очередь ЦАХАЛ получит истребители пятого поколения F-35, а также около 2,5 тысяч авиационных бомб MK-82 и MK-84.

  Естественно, подобное вооружение требуется Израилю не для оборонительных действий, а для продолжения нападения на палестинцев в секторе Газа, включая мирных жителей анклава. Ранее Байден заявлял о планах приостановить военную помощь Израилю, если администрация Нетаньяху не остановит насилие в Газе, но тем не менее, Пентагон не прекращает поставки оружия израильской армии.

  Американские СМИ уже подчеркивали, что ЦАХАЛ атакует объекты на территории Газы без конкретной цели, поражая жилые районы, не разбираясь, есть ли там члены хамаса. Помимо этого, израильская армия уничтожает объекты на приграничной территории сектора Газа для создания буферной зоны, охватывающей около 16% территории анклава. Возможно, подобную зону планируется обустроить и в южном районе Рафаха.

#сша #армия #оружие #израиль #палестина #сектор газа #f-35 #бомбы
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