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Не прекращаются наступательные операции российских войск на угледарском участке. Постепенно осуществляется захват территорий населенного пункта Новомихайловка.
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Известно, что накануне российская армия достигла Новомихайловской ставки и дачного поселка "Машиностроитель", прилегающего к Новомихайловке с Северо-Запада.
Украинская сторона сообщает о своем отступлении с позиций в центральной части посёлка на его западную часть, где пытается сдерживать российские атаки и время от времени идёт в контратаку. Следовательно, после освобождения центра Новомихайловки еще одна дорога оказалась контролируема Вооруженными Силами Российской Федерации, соединяя этот населенный пункт с ранее освобожденной Марьинкой.
Одновременно с этим, российские войска увеличили зону контроля к Югу от Артемовска. В районе Клещеевки имеется продвижение на полкилометра в глубину. Заняты позиции украинских подразделений, которые тот укрепил во время летнего контрнаступления, в рамках которого планировалось взять в том числе и Артемовск.
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают удерживать инициативу в своих руках, проявляя активность на различных направлениях и вынуждая Киев перебрасывать резервы с одного участка на другой. Об истощении резервов ВСУ пишут уже и именитые западные издания.