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Zelikman
Компания TryX представила системы жидкостного охлаждения с изогнутыми AMOLED-экранами
Это первые на рынке СЖО с изогнутыми дисплеями

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  Компания TryX, занимающаяся производством оборудования, представила свои жидкостные кулеры AIO в панорамной выставочной зоне с изогнутыми AMOLED-экранами. Эти кулеры выглядят как обычные жидкостные кулеры AIO с помпами и радиаторами, но их отличие заключается в использовании таких специфичных экранов.

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  Существует несколько аналогичных кулеров AIO с встроенными дисплеями, включая ASUS ROG Ryujin 360 с OLED-экраном и модель с дисплеем 1440p и HDMI-входом. Также существуют воздушные кулеры с аналогичным функционалом, включая модель от Lamptron с Full HD дисплеем в качестве второго экрана. Но изогнутый AMOLED-дисплей в жидкостном кулере встречается впервые.

  Экраны размером 6,5 дюйма используют AMOLED-панель, и их изгиб обеспечивает лучший угол обзора для пользователей. Говорят, что они также обеспечивают 3D-визуальные эффекты, что должно быть интересно увидеть на практике. Кулеры доступны в двух версиях: Pro и ARGB, во второй версии соответственно установлены вентиляторы с поддержкой ARGB. Кроме того, они выпускаются в трех разных размерах – 240 мм, 280 мм и 360 мм.

  TryX пока не так известен за пределами Китая, но их кулеры используют высококачественные компоненты, включая водяной насос Gen8 от Asetek, 3-фазный двигатель и увеличенную на 32% охлаждающую пластину для более эффективного отвода тепла.

  Цены на кулеры в панорамной выставочной зоне также не самые низкие. Версии Pro стоят 290 долларов за 240-мм модель, 332 доллара за 280-мм версию и 359 долларов за 360-мм модель. Варианты ARGB дороже - 304 доллара, 346 долларов и 373 доллара соответственно. Пока неизвестно, будут ли они доступны за пределами Китая, но возможно, в будущем другие компании также начнут экспериментировать с изогнутыми AMOLED-дисплеями в жидкостных кулерах AIO.

#технологии #компьютеры #комплектующие #железо #система жидкостного охлаждения #tryx
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