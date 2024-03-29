Сообщается, что в скором времени, данные 3,5-дюймовые накопители будут доступны в рознице

Western Digital теперь предлагает свои новейшие модели жестких дисков WD Red Pro для NAS, способные вместить до 24 терабайт в традиционном 3,5-дюймовом форм-факторе. WD Red Pro - это жесткие диски корпоративного уровня, созданные для высокой производительности и надежности при интенсивной нагрузке и непрерывной работе.

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Последняя модель жестких дисков NAS WD Red Pro (WD240KFGX) использует традиционную магнитную запись и вращение на скорости 7200 оборотов в минуту, обеспечивая надежную производительность, утверждает Western Digital. Накопители WD Red Pro, оснащенные интерфейсом SATA 6 Гбит/с, доступны с заполнением гелием от 14 до 24 ТБ и воздухом от 2 до 12 ТБ, обеспечивая скорость передачи данных до 287 МБайт/с.

WD оценивает годовую нагрузку на накопители в 550 ТБ и предоставляет 5-летнюю ограниченную гарантию на все модели WD Red Pro. Наработка на отказ составляет 2,500,000 часов у модели на 24 ТБ, а кэш объемом 512 МБ помогает обрабатывать все цифровые данные. WD также применяет технологию OptiNAND ,в моделях 22 и 24 ТБ, для улучшения надежности, оптимизации производительности и энергопотребления. Потребляемая мощность увеличивается с 1,2 Вт в режиме ожидания до 6,4 Вт во время операций ввода-вывода.

Другие передовые технологии, такие как NASware, эксклюзивная технология тонкой настройки WD, и датчики вибрации при вращении и многоосевой датчик удара, гарантируют надежность и производительность накопителей WD Red Pro при работе в стрессовых условиях. WD Red Pro прошли тестирование на различных устройствах NAS благодаря партнерству с крупными производителями, обеспечивая совместимость с разнообразными корпусами NAS на рынке.

Новые накопители WD Red Pro идеально подходят для профессионалов медиа-индустрии, средних и крупных предприятий, а также систем NAS корпоративного уровня. Однако, такая емкость имеет свою цену: официальная цена модели на 24 ТБ составляет 570 долларов. Жесткие диски уже доступны для реселлеров и производителей NAS, и в ближайшее время будут доступны для широкого круга потребителей.