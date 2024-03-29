Однако, как выяснилось, все взломанные учетные записи использовали мошенническое программное обеспечение. Аккаунты честных игроков оказались в полной безопасности.

Человек, знакомый с ситуацией сообщил, что сотрудники Activision Blizzard в настоящее время проводят расследование минувшего взлома, пытаясь помочь удалить вредоносное ПО, а также работая над идентификацией и исправлением учетных записей игроков, пострадавших от атаки.

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Источник сообщил, что пока недостаточно данных для того, чтобы определить способ распространения вредоносного ПО, но оно, вероятно, может затронуть только пользователей, у которых установлены сторонние программы. Не уточнялось, о каких именно программах идет речь, отличных от продуктов Activision, но ситуация указывает на возможное использование мошеннического программного обеспечения.

Представитель Activision Делани Симмонс сообщила о том, что в компании знают о "заявлениях о том, что данные учетных записей некоторых игроков в других компаниях могли быть скомпрометированы из-за вредоносного ПО при загрузке или использовании нелегальных программ". Симмонс отметила, что серверы компании остаются безопасными и не подверглись атаке. Теория о распространении вредоносного ПО через мошенническое программное обеспечение подкрепляется обнаруженными взломами разработчиком и продавцом мошеннических инструментов для игры Call of Duty.

Сообщается, что обнаружил хакерскую кампанию, когда у клиента phantomoverlay была украдена учетная запись для чит-программного обеспечения. В ходе расследования удалось выявить базу данных с украденными учетными записями, которые хакерам удалось украсть и использовать – часть данных была подтверждена как подлинная, но неизвестно, насколько они свежи.

Хорошая новость заключается в том, что те, кто играет в игры Activision Blizzard без использования читов, не подвергаются риску в результате новой атаки. В библиотеке компании есть несколько игр, популярных среди читеров, включая серии Call of Duty и Overwatch.