Данная техника лишь недавно была передана украинским формированиям

Недавно появились видеокадры, где были зафиксированы американские бронетранспортеры M1117, находящиеся в автопарке Вооруженных Сил Украины. Определённый период такая техника не отправлялась Украине из-за ее износа, требующего капитального ремонта.

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Однако, судя по всему, Киев уже успел получить данную технику, так как уже зафиксировано поражение первого бронетранспортера этого типа. Видеоматериалы были опубликованы в социальных сетях и мессенджерах. На записи видно, что бронетранспортер был поврежден бойцами 60-й мотострелковой бригады в Донецкой Народной Республике.

На записях можно увидеть БТР M1117, предположительно, оставленный экипажем. Оператор российского беспилотного летательного аппарата выполняет серию сбросов вогов на технику украинских формирований. В результате возгорания, вызванного подрывами, бронетранспортер был выведен из строя окончательно.

Из-за значительных потерь в боевой технике, украинское руководство вынуждено срочно отправлять в бой перебрасываемые на Украину подкрепления. Это объясняет уничтожение первого M1117 вскоре после его появления в войсках. Если ранее Киев формировал резервные бригады, оснащая их НАТОвскими образцами бронетехники перед контрнаступлением прошлого года, то теперь он распределяет ресурсы по линии боевого соприкосновения, пытаясь предотвратить его обрушение.