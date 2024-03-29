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Zelikman
В сети появились видео и фото с уничтожением первого бронетранспортёра M1117 на Украине
Данная техника лишь недавно была передана украинским формированиям

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  Недавно появились видеокадры, где были зафиксированы американские бронетранспортеры M1117, находящиеся в автопарке Вооруженных Сил Украины. Определённый период такая техника не отправлялась Украине из-за ее износа, требующего капитального ремонта.

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  Однако, судя по всему, Киев уже успел получить данную технику, так как уже зафиксировано поражение первого бронетранспортера этого типа. Видеоматериалы были опубликованы в социальных сетях и мессенджерах. На записи видно, что бронетранспортер был поврежден бойцами 60-й мотострелковой бригады в Донецкой Народной Республике.

  На записях можно увидеть БТР M1117, предположительно, оставленный экипажем. Оператор российского беспилотного летательного аппарата выполняет серию сбросов вогов на технику украинских формирований. В результате возгорания, вызванного подрывами, бронетранспортер был выведен из строя окончательно.

  Из-за значительных потерь в боевой технике, украинское руководство вынуждено срочно отправлять в бой перебрасываемые на Украину подкрепления. Это объясняет уничтожение первого M1117 вскоре после его появления в войсках. Если ранее Киев формировал резервные бригады, оснащая их НАТОвскими образцами бронетехники перед контрнаступлением прошлого года, то теперь он распределяет ресурсы по линии боевого соприкосновения, пытаясь предотвратить его обрушение.

#сво #техника #всу #армия #оружие #m1117
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