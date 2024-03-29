Тем временем, некоторые областные военкоматы требуют объявить в розыск несколько десятков тысяч уклонистов

Главком Вооруженных Сил Украины сделал заявление, противоречащее предложениям сенатора Линдси Грэма, который был включен в список террористов и террористических организаций Росфинмониторингом. Напомним, что в ходе поездки в столицу украинского государства Грэм требовал как можно скорее начать процесс принятия закона о мобилизационных мероприятиях и высказал мнение о том, что необходимо мобилизовать как можно больше украинцев, не обращая внимания на возраст.

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Теперь главнокомандующий ВСУ рассказал, что украинское руководство существенно уменьшило запрос на мобилизацию 500 тысяч человек. По словам генерала, этот сокращенный запрос можно связать с тем, что командование пересмотрело ресурсы войсковых формирований ВСУ. Он также заявил: "Мы уверены, что у нас достаточно людей, готовых защищать родину, включая добровольцев, не только мобилизованных".

По словам украинского военного, проведенная проверка дала возможность отправить в боевые части тысячи военнослужащих из подразделений, находящихся долгое время в тылу. Эти заявления прозвучали после того, как были опубликованы объявлениями областных территориальных центров ряда областей Украины о требовании объявить в розыск несколько десятков тысяч военнообязанных, уклоняющихся от мобилизации. Так, только в Полтавской области в таком случае придется возбуждать порядка 30 тысяч уголовных дел.