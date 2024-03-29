Одним из основных факторов роста вновь выступило развитие искусственного интеллекта

Производство полупроводников в Южной Корее в феврале сильно выросло, показав самый большой прирост за 14 лет. Это свидетельствует о восстановлении важного промышленного сектора страны и мировом спросе на технологии.

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Согласно данным Национального статистического агентства, производство выросло на 65,3% по сравнению с предыдущим годом, что является самым крупным ростом с конца 2009 года. Вместе с тем, поставки полупроводников также увеличились на 59%, несмотря на то, что в январе были немного ниже (62,7%). Резко снизились запасы, уменьшившись на 16,2% второй месяц подряд, что свидетельствует о высоком спросе.

Опубликованные благоприятные цифры указывают на более значительный, чем ожидалось, рост промышленного производства. Это говорит о сохранении импульса внутреннего экономического развития, поскольку полупроводники составляют основную часть экспорта Южной Кореи. Рост производства полупроводников вероятно продолжится и в марте, так как экспорт чипов увеличился на 46,5% в первые 20 дней этого месяца по сравнению с прошлым годом.

Таким образом, спрос на память, связанную с искусственным интеллектом, становится одним из ключевых факторов роста. Крупнейший второй производитель чипов в стране, SK Hynix Inc., прогнозирует положительную динамику в поставках, в частности, для компании Nvidia Corp.

Это дает надежду на продолжение борьбы с инфляцией и жесткой политики для обеспечения стабильности на рынке. Увеличение промышленного производства на 4,8% показывает, что экономический импульс становится все более явным, с министерством финансов, обещающим увеличить бюджетные расходы в первом полугодии.