Согласно утечке, новинка может иметь 160 ядер и 320 потоков

Согласно показаниям программы CPU-Z, опубликованным пользователем с ником yuuki_ans, флагманский процессор Granite Rapids-SP может иметь 160 ядер и 320 потоков. Несмотря на то, что в списке указано всего 80 ядер, объем потоков и кэша делает возможным предположение, что фактическое количество ядер может быть 160, а не 80.

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Вероятно, путаницу вызывает то, что рассматриваемый чип является довольно ранним инженерным образцом с stepping "0", но приложение всё равно идентифицирует его как процессор Granite Rapids-SP из семейства Family 6, модель D. Независимо от того, имеет ли утекший процессор 80 или 160 ядер, он все равно будет обновлением Emerald Rapids, который имеет 64 ядра и 128 потоков.

Снимок экрана CPU-Z также показывает, что чип в целом будет иметь 672 МБ кэш-памяти L3, включая два пула по 336 МБ каждый. Ещё предполагается наличие 320 МБ кэш-памяти L2, сгруппированной в два пула по 160 МБ. Однако, предыдущие обновления программного обеспечения от Intel, выпущенные в этом году, указывают на то, что топовые модели Granite Rapids могут предлагать до 480 МБ кэш-памяти L3, что больше, чем 336 МБ, показанные на утекшем снимке. В любом случае, это будет значительное улучшение по сравнению с высокопроизводительными моделями Emerald Rapids, поставляемыми с кэшем L3 объемом до 320 МБ.





Нужно отметить, что на снимке экрана CPU-Z подсвечена серым цветом панель выбора сокета, что указывает на то, что на момент тестирования в системе работал только один процессор. Также на снимке видно, что чип имеет максимальное TDP 350 Вт, что сопоставимо с Xeon Platinum 8592+ (Emerald Rapids).

Также появился второй снимок экрана, на котором показаны результаты однопоточного и многопоточного тестов будущего чипа. В первом тесте он набрал 394 балла, а во втором - 30 299 баллов, что говорит о том, что этот чип будет быстрее, чем процессор Xeon Platinum 8592+ Emerald Rapids. На момент тестирования новый чип работал на частоте всего 1 ГГц, поэтому его реальная производительность при работе на полной мощности может быть значительно выше.