Данные дроны предназначены для поражения личного состава.





Специально разработанный для нанесения ударов по пехоте дрон "Черника-1" продолжает появляться на местах спецопераций во всё больших количествах. Военные уже приняли на вооружение свыше 7 тысяч таких беспилотниов, данная информация поступила от компании-разработчика дрона.

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Ударный беспилотный летательный аппарат "Черника-1" разработан для поражения подразделений при помощи специального заряда с поражающим элементом. Его боевая часть весит всего 0,7 кг, что вполне достаточно для нанесения ударов по группе военнослужащих или легковому автомобилю. Запуск дрона может осуществляться с руки или с помощью специальной катапульты, а также у него есть несколько режимов подрыва снаряда.

Беспилотник "Черника-1" способен наносить удары по целям на расстоянии до 80 километров, достигая высоты полета в 1500 метров со скоростью до 75 км/час. Его особенностью является схема "летающее крыло", что обеспечивает ему высокую маневренность в воздухе.





Удивительно, как за последние два года российское военное ведомство и военно-промышленный комплекс сумели наладить массовое производство различных ударных беспилотников. Если в начале конфликта украинская армия имела существенное превосходство за счёт поставок из стран Североатлантического Альянса, то на сегодняшний день российский арсенал БПЛА обходит Киев как в количественном, так и в качественном плане.