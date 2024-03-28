Новинки от техно-гиганта уже доступны по всему Китаю

Компания Xiaomi начинает продажу своих первых электромобилей с агрессивной ценовой политикой, полагаясь на свой успех на рынке, где Apple пока не добилась успеха.

реклама

Вице-президент Лэй Цзюнь представил новинки в Пекине этим вечером: базовая модель SU7 будет стоить 215 900 юаней, примерно 29 900 долларов США, а SU7 Max будет доступен за 299 900 юаней, свыше 41 тысячи долларов. Xiaomi планирует начать массовые поставки к концу апреля и предлагает дополнительные подарки для ранних заказов, такие как встроенный холодильник.

Эти автомобили стали результатом долгосрочного проекта с бюджетом в 10 миллиардов долларов и высокими ожиданиями. Лэй отметил, что Xiaomi сравнивалась с Tesla Model 3 и стремится создать аналог электрического Porsche Taycan. Анонсирование линейки SU7 и даты запуска привело к росту акций Xiaomi, демонстрируя заинтересованность инвесторов в диверсификации бизнеса компании. Xiaomi переходит на новый уровень, вступая в сферу электромобилей вместе с другими крупными производителями.

Подобно Apple в США, Xiaomi видит возможность в производстве электромобилей в период развития автомобильной промышленности с увеличенным использованием электроники и возможностей подключения. Xiaomi продолжает свой путь, несмотря на прекращение проекта Apple в этой области.

Как успешный пример внедрения технологий автопроизводства можно привести компанию Huawei, которая предлагает технологические решения для автопроизводителей и проводит демонстрацию электромобилей в своих магазинах.