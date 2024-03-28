По сообщениям местных жителей, с данного района раздавался грохот детонации боеприпасов после возгорания состава

Ночью со среды на четверг Россия провела атаку на временно занятом украинскими формированиями Запорожье, применив дроны-камикадзе "Герань-2". Главной целью удара стала железнодорожная станция, где находился военный грузовой состав. Точное количество атакующих дронов неизвестно, однако, сообщается, что удар был нанесен во время разгрузки эшелона.

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По данным военных корреспондентов, атака нескольких дронов-камикадзе привела к поражению железнодорожного состава с грузами военного назначения на станции Запорожье. Согласно имеющейся информации, в результате удара было уничтожено два вагона, что спровоцировало возгорание и последующий пожар. Характер груза, который пострадал от атаки, неизвестен. Местные жители сообщали о звуках вторичных взрывов в районе станции, а также о видимом издалека пожаре.

Ранее в ряде околовоенных источников сообщилось о заявлениях Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины о предполагаемом уничтожении почти всех российских дронов. Однако, судя по взрывам, произошедшим в Запорожье, украинская противовоздушная оборона оказалась недостаточно эффективной. Российская артиллерия и авиация постепенно ослабляют военный потенциал украинских войск, уничтожая склады с боеприпасами, военную технику, пути снабжения, а также ликвидируя непосредственно личный состав киевской армии.