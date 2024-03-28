Пекин планирует активизировать валютное сотрудничество с азиатскими странами для обеспечения финансовой стабильности и противостояния влиянию США

На ежегодном Боаоском форуме в Китае, который некоторые называют «азиатским Давосом», китайский представитель Чжао Лэцзи прокомментировал действия США, выразив свою критику. Страна хочет противостоять глобальному влиянию ведущей мировой державы и в то же время укрепить связи с другими государствами. В свою очередь, глава Центрального банка Китая, Пань Гуншэн, на том же форуме заявил, что Китай будет активизировать валютное сотрудничество с азиатскими экономиками для обеспечения финансовой стабильности.

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Боаоский форум, который на самом деле является прекрасной площадкой для обсуждения таких вопросов, как финансовое сотрудничество, изменение климата, управление искусственным интеллектом и геополитическая напряженность, находится в своем третьем дне. По словам младшего министра финансов Шри-Ланки, этой южноазиатской стране удалось вызвать позитивный отклик со стороны всех внешних кредиторов. Шри-Ланка надеется решить вопросы долговой реструктуризации и получить финансирование от Международного валютного фонда во втором квартале. Шехан Семасингхе, выступая на форуме, заявил, что они ожидают положительного результата в текущих переговорах с держателями облигаций в Лондоне. Это очень важно для Шри-Ланки.

Кроме того, Семасингхе сообщил об "очень продуктивном двустороннем обсуждении" между китайским лидером Си Цзиньпином и премьер-министром Шри-Ланки Динешем Гунаварденой в Пекине на этой неделе. Си Цзиньпин обещал укрепить связи между властями Шри-Ланки и Китаем, а также с банком развития Китая и Экспортно-импортным банком Китая. Бесспорно, эти переговоры помогут дальнейшему развитию двусторонних отношений между двумя странами.