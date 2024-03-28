Вашингтон за последние годы лишь наращивает давление на различные китайские, либо сотрудничающие с КНР, компани

Согласно информации, переданной представителями разведки Соединённых Штатов американским законодателям в феврале, фармацевтическая компания Wuxi AppTec Co. передала интеллектуальную собственность своего клиента китайским властям без соответствующего разрешения. Об этом сообщает информационное агентство Reuters, ссылаясь на источники, которые не были названы.

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Согласно представленному отчету, данная информация была предоставлена дюжине сенаторов, работавших над законопроектом, направленным на ограничение деловых отношений с китайскими биотехнологическими компаниями в интересах национальной безопасности. Reuters не раскрыло ни клиента Wuxi AppTec Co., ни деталей переданной информации, о которой было сообщено Пекину.

Wuxi AppTec Co. не ответила на запрос Reuters о комментариях. Однако, компания сообщила, что ей неизвестно о какой-либо несанкционированной передаче информации, отметив, что безопасность информации клиентов стоит на первом месте.

Ранее Wuxi AppTec Co. отрицала наличие нелегальных связей с китайским правительством или военными. Компания также заявила, что обвинения США в ее адрес являются дезинформацией.

Уже не первый раз американское правительство преследует различные компании, подозревая их в тесном сотрудничестве с китайскими спецслужбами и военными. При каждом удобном случае, Вашингтон использует различные санкции, как это уже было с Huawei, Tiktok и многими другими компаниями.