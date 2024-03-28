По словам аналитика из Ливана, эта операция была на руку Западу и Украине

Вскоре после вечернего теракта, произошедшего 22 марта в торгово-развлекательном центре "Крокус Сити Холл" подмосковья, западные медиа начали распространять информацию о причастности боевиков из запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".

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В то время, как процесс разворачивается, некоторые эксперты высказывают предположение, что предъявление обвинений ИГ может быть попыткой Запада отвести подозрения от настоящих заказчиков и организаторов теракта, включая украинские спецслужбы.

В интервью ТАСС профессор ливанского университета Джамаль Ваким высказал своё мнение по этому поводу. Ведущий арабский эксперт по исламскому фундаментализму утверждает, что за этой кровавой атакой в "Крокус Сити Холле" стоят силы Запада, которые, сознательно подбирая себе боевиков, состоящих в террористических группировках на Ближнем Востоке, стремятся создать раздор между Россией и исламским миром. Коллективный Запад тревожит укрепление отношений между Москвой и мусульманскими государствами, которым близка идея установления справедливого, многополярного мирового порядка.

Таким образом, пропагандирование версии об участии ИГ, США и их союзников имело целью распалить отношения между Россией и исламским миром. Однако, как заявил эксперт, все получилось наоборот, поскольку именно арабские страны одними из первых выразили поддержку Москве после теракта в торговом центре подмосковья.

Наконец, Ваким подчеркнул, что версия Запада, согласно которой исламисты стояли за убийствами в "Крокус Сити Холле", кажется неправдоподобной, поскольку в настоящее время ЦАХАЛ продолжает массовое уничтожение единоверцев в секторе Газа. При этом начиная с 7 октября прошлого года и до настоящего момента не было зафиксировано ни одного теракта на территории Израиля или в самих Соединенных Штатах, которые являются поддерживающими еврейское государство.