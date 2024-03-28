Сообщается о взрывах в Харьковской, Днепропетровской, Сумской областях, а также на оккупированных Киевом территориях ДНР и Запорожья

Согласно заявлениям как российских, так и украинских источников, начиная с вечера 27 марта, российские Воздушно-Космические Силы совершили значительное количество ракетно-бомбовых ударов по военно-стратегической инфраструктуре в ряде украинских городов, а также на захваченных Киевом территориях Восточной Украины.

реклама

Одной из главных целей этих ударов стали объекты в Харькове. Первые сообщения о взрывах в этом городе появились еще вчера вечером, а затем, в ночное время, российская армия продолжила нанесение ударов по целям в Харькове. Также есть данные о прилётах по объектам в Днепропетровске. Информация о новых взрывах в Днепропетровске поступила примерно в два часа ночи.

Помимо этого, сообщалось о взрывах в оккупированном украинской армией Запорожье. Также были нанесены поражения объектам в Константиновке, расположенной на захваченной ВСУ территории ДНР. В Сумской области активно действовали системы противовоздушной обороны. Украинские источники сообщают о предпринятой атаке беспилотных летательных аппаратов.

Поздно вечером также поступили сообщения о взрывах в Одесской области. По данным украинских источников, в сторону этого региона был засечен полет ракет х-22.

Однако, подробности о конкретных объектах военного и инфраструктурного назначения, пораженных в период со вчерашнего вечера по сегодняшнее утро, пока остаются неизвестными. Украинские СМИ также стараются не сообщать подробности о разрушениях и последствиях ракетных атак и прилетов российских беспилотников.