Технику пытался поразить дрон-камикадзе, но судя по всему, успеха не имел.

Социальные сети сейчас полны видеозаписями попытки атаки украинским беспилотным летательным аппаратом на "Ладогу" - тяжелую машину спецназначения, используемую российскими войсками. Судя по траектории FPV-дрона, он мог только повредить корму российской техники.

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"Ладога" прославилась первоначально своим участием в операции по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Она применялась для оценки радиационной обстановки после взрыва реактора, проехав свыше 4720 километров в радиоактивной зоне.

В то время как "Ладога" показала свою эффективность в Чернобыле, она была выпущена в крайне ограниченном количестве - примерно 4 или 5 единиц, по оценкам. Тем не менее, эта высокозащищенная транспортная машина создавалась в основном для выполнения командно-штабных и разведывательных задач.

Конструкция "Ладоги", основанная на танке Т-80, облегчает ее техобслуживание на передовой, что является преимуществом в зоне боевых действий. Использование российскими войсками этого транспортного средства отражает ее прагматичный подход.

Создание высокозащищенной "Ладоги" стартовало в конце 1970-х годов в ответ на запрос советской армии в новом классе бронированной техники, способной действовать в условиях высокого уровня радиации, химического или бактериологического заражения.

Масса "Ладоги" составляет 42 тонны, в нее помещается экипаж из двух человек и до четырех пассажиров. Машина способна достигать скорости до 70 км/ч и имеет дальность действия 330 км. Она может проходить траншеи шириной более 2 метров, пересекать препятствия высотой до 1 метра и водные преграды с глубиной до 1,2 метра.