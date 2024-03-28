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Zelikman
В зоне СВО замечено применение российской армией тяжелой машины специального назначения "Ладога"
Технику пытался поразить дрон-камикадзе, но судя по всему, успеха не имел.

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  Социальные сети сейчас полны видеозаписями попытки атаки украинским беспилотным летательным аппаратом на "Ладогу" - тяжелую машину спецназначения, используемую российскими войсками. Судя по траектории FPV-дрона, он мог только повредить корму российской техники.

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  "Ладога" прославилась первоначально своим участием в операции по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Она применялась для оценки радиационной обстановки после взрыва реактора, проехав свыше 4720 километров в радиоактивной зоне.

  В то время как "Ладога" показала свою эффективность в Чернобыле, она была выпущена в крайне ограниченном количестве - примерно 4 или 5 единиц, по оценкам. Тем не менее, эта высокозащищенная транспортная машина создавалась в основном для выполнения командно-штабных и разведывательных задач.

  Конструкция "Ладоги", основанная на танке Т-80, облегчает ее техобслуживание на передовой, что является преимуществом в зоне боевых действий. Использование российскими войсками этого транспортного средства отражает ее прагматичный подход.

  Создание высокозащищенной "Ладоги" стартовало в конце 1970-х годов в ответ на запрос советской армии в новом классе бронированной техники, способной действовать в условиях высокого уровня радиации, химического или бактериологического заражения.

  Масса "Ладоги" составляет 42 тонны, в нее помещается экипаж из двух человек и до четырех пассажиров. Машина способна достигать скорости до 70 км/ч и имеет дальность действия 330 км. Она может проходить траншеи шириной более 2 метров, пересекать препятствия высотой до 1 метра и водные преграды с глубиной до 1,2 метра.

#сво #техника #всу #армия #оружие #бпла #дроны #ладога
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