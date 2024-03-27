По словам исследователей, применение изолирующих алкиленовых лент может даже упростить само производство экранов

По мнению исследователей из Кембриджского университета, эффект выгорания в OLED-панелях может быть устранен с помощью управления синими светодиодами. В их исследовании, опубликованном в журнале Nature, исследователи высказали мнение, что применение изолирующих алкиленовых лент для ковалентного заключения ультранизкополосных излучателей синего света может значительно снизить выгорание и упростить процесс производства OLED-дисплеев.

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Объясняя свою теорию, исследователи отметили, что свет, излучаемый синими светодиодами, является нестабильным и неэффективным, что приводит к проблемам с выгоранием OLED-экранов. Тем не менее, синие светодиоды играют ключевую роль в создании белого света, необходимого для использования OLED-панелей в коммерческих целях при отображении информации. Таким образом, исследователи решили покрыть синие светодиоды изолирующими алкиленовыми накладками, чтобы проверить, удастся ли уменьшить их нестабильность и устранить потенциальные проблемы с выгоранием. И, похоже, этот подход оказался успешным.





Исследователи считают, что их решение изменит парадигму технологии Blue OLED и существенно упростит процесс изготовления устройств. В то время как современные OLED-панели используют несколько слоев специальных материалов для снижения эффекта выгорания, новая технология позволяет эффективно устранить эти дополнительные слои, просто покрывая синие светодиоды изолирующими алкиленовыми накладками. Это значительно сокращает сложность производственного процесса и затраты на производство.

Однако, следует отметить, что хотя это решение обещает быть чрезвычайно эффективным, оно все еще находится на стадии концепции и требует проведения большого количества испытаний, прежде чем его можно будет использовать в коммерческих целях. Даже после внедрения в производство потребуется определенное время, прежде чем оно станет доступно в розничных устройствах, и это означает, что проблема выгорания скорее всего останется актуальной в ближайшем будущем.