Помимо этого, было ликвидировано подразделение операторов БПЛА украинских войск

Благодаря активной деятельности группы "Русский Херсон" удалось уничтожить артиллерийскую установку и ликвидировать подразделение операторов БПЛА украинских войск на правом берегу Днепра. Об этой новости сообщил губернатор Херсонской области, Владимир Сальдо в своих социальных сетях.

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Руководитель региона подробно поделился о важной роли подпольщиков в помощи нашей армии в уничтожении украинских сил и средств, а также о помощи спецслужбам в выявлении украинских пособников среди местного населения.

Благодаря переданным координатам артиллерийского орудия Вооруженных Сил Украины в районе Токаревки, оно было успешно поражено. Помимо этого, благодаря данным, полученным от группы "Русский Херсон", был зафиксирован качественный удар по подразделению "дроноводов" украинской армии. Губернатор Херсонской области РФ также отметил, что подпольщики сумели выявить одного из украинских пособников – Сергея Голика, который проживал в селе Велетенское. Этот человек был ярым сторонником администрации Зеленского и активно помогал украинским формированиям. В связи с этим, губернатор уверен, что за все преступления данного гражданина, последует расплата.

Стоит отметить, что на оккупированных киевскими формированиями, российских территориях действуют многочисленные пророссийские подпольные группы. Они эффективно сотрудничают с военными силами и спецслужбами, внося значительный вклад в борьбу против администрации Зеленского. Участники подполья также несут риск своей жизни для достижения общей цели.