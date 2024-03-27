Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Благодаря работе пророссийской группы, удалось уничтожить артустановку ВСУ в Херсонской области
Помимо этого, было ликвидировано подразделение операторов БПЛА украинских войск

реклама

  Благодаря активной деятельности группы "Русский Херсон" удалось уничтожить артиллерийскую установку и ликвидировать подразделение операторов БПЛА украинских войск на правом берегу Днепра. Об этой новости сообщил губернатор Херсонской области, Владимир Сальдо в своих социальных сетях.

реклама

  Руководитель региона подробно поделился о важной роли подпольщиков в помощи нашей армии в уничтожении украинских сил и средств, а также о помощи спецслужбам в выявлении украинских пособников среди местного населения.

  Благодаря переданным координатам артиллерийского орудия Вооруженных Сил Украины в районе Токаревки, оно было успешно поражено. Помимо этого, благодаря данным, полученным от группы "Русский Херсон", был зафиксирован качественный удар по подразделению "дроноводов" украинской армии. Губернатор Херсонской области РФ также отметил, что подпольщики сумели выявить одного из украинских пособников – Сергея Голика, который проживал в селе Велетенское. Этот человек был ярым сторонником администрации Зеленского и активно помогал украинским формированиям. В связи с этим, губернатор уверен, что за все преступления данного гражданина, последует расплата.

  Стоит отметить, что на оккупированных киевскими формированиями, российских территориях действуют многочисленные пророссийские подпольные группы. Они эффективно сотрудничают с военными силами и спецслужбами, внося значительный вклад в борьбу против администрации Зеленского. Участники подполья также несут риск своей жизни для достижения общей цели.

#сво #всу #армия #оружие #бои #дроны #артиллерия
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Удачливый кладоискатель со старым металлодетектором нашёл самый большой золотой самородок в Англии
11
Eurasian Times: штурмовики Су-25 ВКС России летают с блоками РЭБ для противодействия ПВО Украины
+
НАСА и Boeing планируют пилотируемый испытательный полет Starliner в мае
1
Россия начала деконструкцию украинской газотранспортной системы
3
Многие смартфоны Xiaomi начали получать новую HyperOS
+
ГАЗ возобновляет выпуск автомобилей «Волга»
4
В «Ростехе» рассказали, почему надписи в кабине «Суперджета» выполнены на английском языке
5
В MIT разработали метод 3D-визуализации гранулированных материалов
+
Arctic анонсировала высокопроизводительный 140-мм корпусной вентилятор P14 Max
+
Golem: Поезд с двигателем на водородном топливе установил рекорд, проехал 2800 км без дозаправки
+
В США добывается 100% всего полупроводникового кварца, а эксперты ожидают дефицит этого минерала
4
Московский суд заочно арестовал главу СБУ по статье о терроризме
+
Российский истребитель сопроводил два американских бомбардировщика B-1B ВМС США
+
Минобороны Дании передаст 19 истребителей F-16 Украине, а 24 продаст Аргентине
4
Amazfit тестирует мониторинг артериального давления на своих умных часах
1
New Atlas: Парафин в бетоне поможет продлить срок его службы и растопить лёд на дороге
1
Army Recognition: Аргентина близка к завершению сделки по приобретению 24 истребителей F-16 у Дании
+
Обвиняемый в читерстве подросток получил штраф в $500 000 и перманентный бан
4
На недорогом POCO F3 удалось запустить требовательные компьютерные игры
+
В сети появились потенциальные рендеры четырех прототипов Galaxy S25 Ultra
+

Популярные статьи

10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 5
6
О Xbox series V - портативной консоли от Microsoft
11
Собрал ультимативный ПК для сына друга всего за 80 тысяч рублей
72
Разбираемся, какую материнскую плату выбрать для игрового ПК в 2024 году — AM4, AM5 или LGA 1700
31
Собираем мощный и надежный игровой ПК для практичного геймера, который умеет считать деньги
25
Horizon Forbidden West - дважды на те же грабли (субъективный обзор игры)
18
10 процессоров Intel для сборки бюджетного ПК и ультимативной игровой системы за 500 000 рублей
7
Можно ли заряжать обычные одноразовые батарейки
7
Обзор и тестирование смартфона Honor X9b 5G
2
Выход из позиционного тупика СВО - иракский сценарий в прорыве глубокой обороны ВСУ ч.1
14

Сейчас обсуждают

Chimbal
18:20
Ну надо же, я думал уже потухли неадекватные хейтеры, а некоторые до сих пор околачиваются и несут бред... P.S. Неадекватный что тут обитает с явно фейкового аккаунта под названием "Red Red", я не по...
Снова поломался локальный репозиторий Debian 12.5, или почему Linux не для людей
УдалЁн
18:19
А аргументировать свой бред вас не учили? Нету сейчас турниров по CS:GO, да и Гугл почему-то не знает об проблемах из статьи. Так что пока это вы тут солевой/алкаш красноглазый.
Ошибка драйвера NVIDIA лишила Virtus.pro победы в турнире и $1.25 млн
Andrey Eliseev
18:15
Это на днях было.
Ошибка драйвера NVIDIA лишила Virtus.pro победы в турнире и $1.25 млн
УдалЁн
18:15
Я вот на 1660ти и играю (раз в неделю примерно) . В кс2 поменялось многое и перейти на новую игру не так просто. Но обратно вернуться намного сложнее. У меня примерно 100фпс, и это мало этой игре. Но ...
Ошибка драйвера NVIDIA лишила Virtus.pro победы в турнире и $1.25 млн
Cyborg39rus
18:12
Можно, но только в импульсном режиме с асинхронной подачей двух уровневого вольтажа - проще аккумулятор купить. Так как циклов такого заряду будет максимум 5 раз, дальше происходит полное химическое у...
Можно ли заряжать обычные одноразовые батарейки
Ivan Mikhailov
18:10
Как минимум заметишь, что санкции работают
Сервис Samsung Pay прекратит работать с картами «Мир» уже на следующей неделе
Eaeц
18:10
Пусть сначала США у себя жд дороги нормальные сделают, а то составы под откос идут пачками устраивая экологические катастрофы.
Northrop Grumman планирует построить на Луне железную дорогу
Юрий Марковец
18:09
Откуда вы такие пьяницы берётесь и зачем высираете в комменты этот солевой абсурд
Ошибка драйвера NVIDIA лишила Virtus.pro победы в турнире и $1.25 млн
УдалЁн
18:04
"вертикальный синхроимпульс" это Вертикальная Синхронизация либо Vsync. G Sync это и есть развитие этой технологии. Главное вы теперь знаете зачем "использовать это говно"
Ошибка драйвера NVIDIA лишила Virtus.pro победы в турнире и $1.25 млн
Алексей Мордовский
18:04
А он начнет увольнять менеджеров))
Менеджеры хотят сокращать персонал и зарплаты благодаря искусственному интеллекту
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем